5 новорічних прикрас, які можна зробити своїми руками за півгодини

Іграшки, ялинки та новорічні віночки на дверях – саме це створює незабутню атмосферу свята Нового року та Різдва.

Журналісти LifeStyle 24 не лише вибрали 5 найцікавіших прикрас для вашої оселі, але й на власному досвіді переконалися, що виготовити їх нескладно і недорого. А от задоволення вони принесуть море.

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Тож заварюйте какао і давайте творити разом.

Сніговичок із лампочки

У кожного в домі знайдеться декілька неутилізованих звичайних лампочок. Чи то вони перегоріли, чи то ви замінили їх на енергоефективні. Тож не поспішайте викидати старі, адже з них вийде чудова новорічна іграшка.



Як зробити новорічні прикраси своїми руками: сніговик з лампочки

Для виготовлення потрібно:

- лампочка;

- біла фарба;

- кольорові маркери (чорний та оранжевий)

- нитки для в’язання та спиці;

- голка, нитка;

- клей.

Як виготовити:

1. Потрібно пофарбувати лампочку у білий колір. Для цього зробіть підставку, аби було зручно фарбувати, і покрийте лампочку двома шарами білої фарби.

2. Після того, як фарба добре підсохне – намалюйте маркером очі, носик та ґудзики.



Як зробити новорічні прикраси своїми руками: сніговик з лампочки

3. Зв’яжіть шарфик та шапочку спицями. Також можна вирізати ці елементи із фетру, так буде швидше.

4. Пришийте до шапочки сніговичка петельку, за яку іграшку можна буде вішати.



Як зробити новорічні прикраси своїми руками: сніговик з лампочки

5. Таку іграшку вже можна вішати на ялинку, або, для прикладу, на вертикальну гірлянду.



Як зробити новорічні прикраси своїми руками: сніговик з лампочки

Ялинка із ниток та фетру

Така ялинка може стати альтернативою живій ялинці. Окрім того, вона чудово прикрасить робочий стіл.



Як зробити новорічні прикраси своїми руками: ялинка з ниток і фетру

Для виготовлення потрібно:

- картон;

- цупка нитка;

- клей;

- фетр, стрічки та бусинки.

Як виготовити:

1. Скрутіть із картону конус та закріпіть його.

2. Змажте основу конусу клеєм, потім по кругу обмотайте його ниткою. Чим грубіша нитка – тим менше оборотів потрібно буде зробити.

3. Виріжте з фетру сніжинки. Прикріпить ваші сніжинки та бусинки на основу ялинки.

4. Прикрасьте ялинку бантиком.



Як зробити новорічні прикраси своїми руками: ялинка з ниток і фетру ​

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Гірлянда "Снігопад"

Ця гірляна дуже проста у виготовленні, але виглядає вона дуже стильно.



Як зробити новорічні прикраси своїми руками: гірлянда "снігопад"

Для виготовлення потрібно:

- вата;

- біла нитка;

- клей та ножиці.

Як виготовити:

1. Із вати скрутіть кульки діаметром 4-5 сантиметрів. Якщо кульки будуть різного розміру – так навіть краще.

2. Зробіть основу, де буде висіти ваш "снігопад", – поріжте нитку. Закріпити основу можна навіть просто до стелі. Для цього просто прикріпіть білі нитки до стелі скотчем. Довжина нитка – на ваш вибір. Але чим довша – тим краще і об’ємніше вона виглядає.

3. Кожну кульку змастіть клеєм на закріпіть на нитку. Чим густіше ви будете клеїти кульки – тим краще.

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Ялинка із гофропаперу



Як зробити новорічні прикраси своїми руками: ялинка з гофропаперу

Для виготовлення потрібно:

- картон;

- гофропапір зеленого кольору;

- ножиці, клей;

- стрічки, бусинки.

Як виготовити:

1. З картону скрутіть конус та міцно його закріпіть.

2. Гофропапір поріжте на смужки шириною 4-6 сантиметрів. Отриману смужку складіть вдвоє та зробіть надрізи 1-2 сантиметри, щоб основа трималась. Порізану стрічку скрутіть, щоб вийшла "квіточка".



Як зробити новорічні прикраси своїми руками: ялинка з гофропаперу​

3. Основу "квіточки" густо змастіть клеєм та прикріпіть до конуса.

4. Потрібно заповнити весь конус, чим щільніше ви наклеїте – тим гарніше виглядатиме ваша ялинка.



Як зробити новорічні прикраси своїми руками: ялинка з гофропаперу​

5. Прикрасити ялинку можна стрічками і бусинками.

Вінок на двері із шишок

Така річ створить новорічний настрій не тільки вам, а й вашим сусідам. До того ж собівартість такої прикраси не перевищить в 50 гривень. А для його виготовлення не потрібно ніяких особливих умінь.



Як зробити новорічні прикраси своїми руками: вінок із шишок

Для виготовлення потрібно:

- картон (для основи)

- шишки, горіхи, каштани, жолуді;

- біла фарба

- клей;

- бантики та кульки.

Як виготовити:

1. Виріжте із картону коло. Розмір – на ваш вибір.

3. По колу прикріпіть на основу шишки, горіхи, жолуді та каштани. Краще підійде силіконовий клей, який буде міцніше тримати шишки.

3. Залишіть на декілька хвилин ваш віночок відпочити, щоб клей добре схопився.



Як зробити новорічні прикраси своїми руками: вінок із шишок

4. Пофарбуйте шишки в білий колір. Для цього достатньо зверху легенько пройтися щіточкою.

5. Прикріпіть клеєм до віночка кульки та бантики.

6. Повішайте ваш віночок на двері.

Сподіваємось, деякі з цих іграшок прикрасять ваші оселі. Діліться фотографіями ваших виробів у коментарях.

Бажаємо гарних новорічних свят!