5 пікантних фільмів від Олі Цибульської, після яких хочеться жити і любити

Ексклюзивно для LifeStyle 24 співачка Оля Цибульська поділилася добіркою фільмів, які надихали її в найскладніші моменти життя.

Оля Цибульська також на карантині. Артистці, яка звикла змінювати кілька міст, а то і країн на день та постійно знаходитися в оточенні команди, музикантів, колег і ЗМІ так само нелегко закрити свій світ в чотирьох стінах. Втім, Цибульська ставиться до ситуації дуже відповідально: залишається вдома, дотримується всіх правил безпеки та знаходиться на постійному онлайн-зв’язку з прихильниками (навіть щодня дарує велику коробку косметики комусь з підписниць в інстаграмі, аби підтримати, поки магазини зачинені).

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А щоб підтримати ще й читачів LifeStyle 24, артистка ексклюзивно поділилася переліком особливих фільмів, які давно стали її "антисептиком" від поганого настрою. Окрім цього, Оля Цибульська розповіла, чому саме ці фільми заслуговують вашої уваги.

5 фільмів від Олі Цибульської

"Вікі Крістіна Барселона" (2008)

– Тут все, про що ти завжди таємно мріяв, можливо, навіть того не підозрюючи. Суцільний кайф. Люди, місця, емоції, одяг та їжа, слова та погляди. Він про пристрасть до життя в усіх його найсмачніших формах. І любов. Але не як драму, а як сенс і секс.

І нехай Барселону найближчі два тижні нам не побачити, відчути точно вийде. Так само гаряче і пристрасно як Хав’єр Бардем Пенелопу Круз (сміється).

Дивіться трейлер до фільму "Вікі Крістіна Барселона": відео

"Секс у великому місті" (серіал і фільми)

– Вперше побачила більше 10 років тому. З того часу вирішила, що для свого мусіка я завжди буду Керрі Бредшоу в житті, Шарлоттою Йорк вдома, Мірандою Хоббс з друзями і Самантою Джоунс в ліжку. Якщо що, бути Самантою у мене поки виходить найкраще.

Жінки такі різні. Але кожна хоче бути жаданою – на кухні, в офісі чи на сцені. Якби у світі існувала школа, де вчили б бути жінкою, то кожного ранку замість гімну напам’ять там читали би монологи Керрі. Ну а тим, кого залишали ввечері після уроків – показували б майстер-класи Саманти.

Збрешу, якщо скажу, що не використовувала прийоми з фільму. Весь його кайф в тому, що він не про секс. Добре, він не тільки про секс. Якщо треба миттєво перетворитися з бізнес-вумен в гейшу чи з турботливої мами в ненаситну тигрицю – все тут.

Дивіться трейлер до фільму "Секс у великому місті": відео

"Сніданок у Тіффані" (1961)

– У мене була одна знайома, яка з гордістю розповідала всім, що "Сніданок у Тіффані" – її найулюбленіший фільм в світі, і гра акторів там просто геніальна. Все б нічого, але фільму вона жодного разу не бачила. Просто це модно. Я ж спочатку полюбила книгу, а потім фільм, і це ніби два різні бойфренди. Або два різні коктейлі: книга – міцний віскі з льодом, а фільм – ігристе шампанське з бульбашками.

Але в одному моя знайома була права: ніхто не знає, який би був сучасний фешн-світ, якби не Холлі (точніше Одрі Хепберн). Вона – синонім маленької чорної сукні. Хоча насправді сенс не в тому, аби вигадати щось навіки, а в тому, аби щодня вигадувати нову себе. Мені здається, нею надихалася Мадонна. А тобі?

Дивіться трейлер до фільму "Сніданок у Тіффані": відео

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"Брудні танці" (1987)

– Якби в мене було перше побачення з чоловіком мрії, я б повела його на цей фільм. Добре, друге побачення (сміється). Просто мама точно читатиме це інтерв’ю.

Танець – це зовсім інший вид близькості. Мабуть, навіть більш інтимний. Коли відчуваєш все так гостро, що лоскоче в грудях. Після "Брудних танців" хочеться кохати, танцювати і знову кохати. Піду передивлюся.

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"Шинка, шинка" (1992)

– Привіт, Пенелопо і Хав’єр, "ми не бачились тисячу літ" (сміється). Найсмішніший сексі-фільм і найсексуальніша комедія. Кожна сцена – це пік, апогей безстрашності і пристрасті. Він вийшов в 1992-му і тоді ще не було алгоритму "успішного касового фільму". Була задача посмикати глядача за ті емоції, який він ще ніколи не відчував.

І в них вийшло. От побачиш. Цьом.

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