5 порад, як зберегти фігуру під час новорічних свят: відеоблог Маші Єфросиніної

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Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна / Скріншот з відеоролика

Знаменита українська телеведуча і організатор благодійних заходів Маша Єфросиніна знаходить час вести ще й YouTube-канал. На своїй сторінці вона публікує відеоролики в стилі "Моя п'ятірка". У кожному з відео Маша відповідає на найактуальніші запитання та дає слушні поради. В новому ролику ведуча розповіла, як зберегти фігуру під час новорічних свят.

Кожного року українці завчасно готуються до новорічних свят. На святу вечерю, Різдво та інші святкові дні столи часто прогинаються від приготовлених страв. А всі зайві калорії потім залишаються на талії та стегнах.

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Маша Єфросиніна підготувала 5 порад, як не набрати зайву вагу під час новорічних свят. Нове відео телеведуча опублікувала на своєму YouTube-каналі.

5 порад, як зберегти фігуру під час новорічних свят

1. Поїсти перед застіллям

"Не потрібно допускати одну й ту саме помилку, яку роблять всі: "Я не буду снідати, не буду обідати, дочекаюся вечора, застілля і тоді поїм". Не потрібно так робити! Обов'язково ситно поїжте вранці та в обід. І потім, коли до вас прийдуть гості, вам так багато їсти не захочеться", – сказала Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна / Скріншот з відеоролика

2. Випити півлітра рідини

"Якщо ви все-таки поснідали й пообідали, але прийшли в гості і зрозуміли, що вам хочеться з'їсти все, щоб нарешті відчути смак Нового року, одразу ж випийте півлітра рідини. Так, ви будете час від часу вставати з-за столу за потребою, але з'їсти так багато, як ви могли б раніше, ви вже не зможете", – порекомендувала телеведуча.

3. Сорбент

"Наступне правило дуже медичне, я б сказала, дуже дієве, але його дотримуватись можна тільки після обговорення з лікарем. Це будь-який сорбент. Його треба випити до їжі і до вживання алкогольних напоїв і після, можна перед сном. Що відбувається під час цього процесу? Ви значно зменшите навантаження на печінку, жовчний, шлунок", – зазначила Маша.

4. Прогулюватися пішки

"Варто збільшити прогулянки під час новорічних свят. Візьміть собі за правило: там, де можна проїхатись на метро чи маршруткою, замініть на піші прогулянки", – порекомендувала ведуча.

5. Їсти багато овочів

"Якщо ви все-таки не дотримались всіх попередніх правил і опинилися за великим святковим столом, який ламається від різних страв, якщо забули перекусити, не випили води і забули про сорбенти, тоді їжте. Першу порцію накиньте собі розміру вашої долоні, а після цього відразу почати засувати овочами. Потім можна взяти ще порцію олів'є, знову, розміром як долоня. Будь ласка, не слонова долоня, а ваша. Головне не забувати їсти багато овочів", – завершила Маша Єфросиніна.

Дивитися відеоблог Маші Єфросиніної "Як зберегти форму під час новорічних свят" онлайн:

 
Теги: LifeStyle Маша Єфросиніна
Джерело: 24 канал
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