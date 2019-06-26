5 речей в гардеробі, які шкодять вашому здоров’ю

Якщо у вашому гардеборі є декілька нижчеперелічених "небезпечних" речей, варто про них забути назавжди і не переживати про своє здоров’я.

В Cosmopolitan поділилися, які 5 речей варто уникати у своїх образах, тому що від них можуть виникнути різні недоліки та захворювання, – варикоз, цистит і викривлення хребта. Однак, не панікуйте завчасно, а краще проведіть ревізію в своїй шафі.

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Взуття на високих підборах

Хоч таке взуття і справді є красивим та дуже жіночним, але не варто ним зловживати. Окрім щоденних незручностей, які воно може викликати, – пухирі та біль в ступнях, – взуття може стати причиною інших серйозніших захворювань. Так може виникнути деформація стопи, розтягнення зв'язок і навіть викривлення хребта.

Занадто вузькі джинси

Зловживання у своїх щоденних "луках" вузькими джинсами може спровокувати розвиток варикозу. А в тих людей, які щоденно працюють за комп’ютером і годинами сидять без руху, занадто вузькі джинси можуть порушити кровообіг і привести до серйозних захворювань судин.

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Неправильний бюстгальтер

Часте носіння бюстгальтерів з твердими кісточками може викликати неприємні хворобливі відчуття та навіть провокувати мікротравми і привести до деформації грудей. Бюстгальтер занадто великого розміру також часто провокує опущення грудей і болю в спині, тоді як занадто щільний може стати причиною підвищеної пітливості і виділень з сосків.

Сумки великого розміру

Сумки розміру ХХL, звісно ж, дуже зручні та вміщують усе на світі, але їхнє щоденне носіння (особливо – на одному плечі) може призвести до викривлення хребта, послабити м'язи і сухожилля плечей, а також спровокувати розвиток плечового періартриту.

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Стринги

Не менш небезпечним ворогом вашого здоров'я є стринги. Оскільки вони сильно натирають зону промежини, створють попрілості і тим самим провокують розвиток грибкових інфекцій. Тому варто відмовитись від їхнього щоденного використання.