5-річна донька Кім Кардашян Норт Вест стане відеоблогером

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Норт Вест
Норт Вест / Instagram / @norisblackbook

Дочка знаменитої Insta-діви у своєму досить юному віці вже буде брати безпосередню участь у просуванні себе як зірки соціальних мереж. Зіркова мама Кім Кардашян дозволила своїй доньці Норт Вест стати відеоблогером у 5-річному віці.

У свої 5 років Норт Вест здобула неабияку знаменитість не лише завдяки зірковій мамі. Нещодавно вона дебютувала на обкладинці журналу. До слова, Кім Кардашян не брала участь у зйомці. А тепер стало відомо, що дівчинка хоче спробувати себе відеоблогерстві. Про це повідомляє Harper's Bazaar.

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Як зазначається в джерелі, Норт Вест давно стежить і фанатіє від 15-річної американської танцюристки JoJo Siwa, яка активно веде свій блог на YouTube. Зіркова мама неодноразово писала про це на своїй сторінці в Twitter. Кім Кардашян здійснила заповітну мрію своєї доньки і тепер та зніматиме шоу разом зі своїм кумиром.

План співпраці з'явився майже одразу. Каньє Вест з дружиною планували організувати зйомку першого випуску у власному домі, однак плани дещо змінилися, тому Норт поїде в гості до ДжоДжо.

Випуск буде опублікований в середу, 27 березня. Саме тоді і стане відомо, у що перетвориться колаборація американської танцюристки та зіркової доньки – повноцінний серійний проект чи в одне епізод-шоу.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кім Кардашян Зіркові мами
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