5 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
5 серпня в народному календарі відзначають день пам'яті святих Феофіла, Трохима і 13 мучеників.
Іменини сьогодні святкують:
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Народні прикмети на 5 серпня
– Поява ввечері туману – віщує хорошу погоду.
– Зірки яскраво мерехтять на світанку – незабаром почнуться дощі.
– Сова кричить — на холод.
– Ранкова зоря швидко згасає — буде сильний вітер.
– З'їсти сиру ягоду калини в цей день – до невдач на любовному фронті.
– Сон з 4 на 5 серпня незабаром здійсниться:
- бик – рік буде неврожайним;
- черствий хліб – до сварок і неприємностей;
- хворі очі – до неприємної зустрічі;
- божевілля – до ганьби;
- океан – до погроз;
- гнати стадо – до багатства;
- труна – до довгого життя;
- полин – до печалі;
- равлик – до спокійного і розміреного життя;
- повний глечик – до застілля;
- робити грядки – до смерті;
- копати землю – до грошей;
- топтати комах – до хвороби ніг;
- лікар або медсестра – до міцного здоров’я.
Що можна робити 5 серпня
1. Візьміться за справи, які ви давно відкладали. Сьогодні ви все зможете до кінця виконати.
Що не можна робити 5 серпня
1. Сьогодні не можна довго спати, адже ви не встигнете закінчити всі роботи.
2. Самотнім хлопцям на Трохима в ліс ходити не можна.