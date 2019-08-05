5 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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5 серпня 2019 – свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 5 серпня / Фото з вільних джерел

5 серпня в народному календарі відзначають день пам'яті святих Феофіла, Трохима і 13 мучеників.

Іменини сьогодні святкують:

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Народні прикмети на 5 серпня

– Поява ввечері туману – віщує хорошу погоду.

– Зірки яскраво мерехтять на світанку – незабаром почнуться дощі.

– Сова кричить — на холод.

– Ранкова зоря швидко згасає — буде сильний вітер.

– З'їсти сиру ягоду калини в цей день – до невдач на любовному фронті.

– Сон з 4 на 5 серпня незабаром здійсниться:

  • бик – рік буде неврожайним;
  • черствий хліб – до сварок і неприємностей;
  • хворі очі – до неприємної зустрічі;
  • божевілля – до ганьби;
  • океан – до погроз;
  • гнати стадо – до багатства;
  • труна – до довгого життя;
  • полин – до печалі;
  • равлик – до спокійного і розміреного життя;
  • повний глечик – до застілля;
  • робити грядки – до смерті;
  • копати землю – до грошей;
  • топтати комах – до хвороби ніг;
  • лікар або медсестра – до міцного здоров’я.

Що можна робити 5 серпня

1. Візьміться за справи, які ви давно відкладали. Сьогодні ви все зможете до кінця виконати. 

Що не можна робити 5 серпня

1. Сьогодні не можна довго спати, адже ви не встигнете закінчити всі роботи.

2. Самотнім хлопцям на Трохима в ліс ходити не можна.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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