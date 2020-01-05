5 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
5 січня відзначають день святого Прокопа Читця. Він прославився тим, що отримав дар чудотворення і почав зцілювати важкохворих людей.
Іменини сьогодні святкують: Прокіп, Яків, Федір, Ілля, Олексій, Марк, Борис, Параскева.
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Народні прикмети на 5 січня
– Якщо сьогодні надворі тепло – зима буде сніжною і довгою.
Що можна робити 5 січня
1. Якщо зранку стати обличчям до північного вітру, то за прикметами, всі біди й печалі з ним пройдуть.
2. Викиньте посуд з тріщинами, щоб не накликати біду та фінансову скруту.
Що не можна робити 5 січня
1. Намагайтеся не виходити сьогодні з дому, особливо в темний час доби.
2. За народним повір'ям, цього дня не можна скаржитися на холоднечу. Тому важливо бути завжди бадьорим і веселим – тоді мороз нагородить вас міцним здоров'ям.
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