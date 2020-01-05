5 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

5 січня відзначають день святого Прокопа Читця. Він прославився тим, що отримав дар чудотворення і почав зцілювати важкохворих людей.

Іменини сьогодні святкують: Прокіп, Яків, Федір, Ілля, Олексій, Марк, Борис, Параскева.

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Народні прикмети на 5 січня

– Якщо сьогодні надворі тепло – зима буде сніжною і довгою.

Що можна робити 5 січня

1. Якщо зранку стати обличчям до північного вітру, то за прикметами, всі біди й печалі з ним пройдуть.

2. Викиньте посуд з тріщинами, щоб не накликати біду та фінансову скруту.

Що не можна робити 5 січня

1. Намагайтеся не виходити сьогодні з дому, особливо в темний час доби.

2. За народним повір'ям, цього дня не можна скаржитися на холоднечу. Тому важливо бути завжди бадьорим і веселим – тоді мороз нагородить вас міцним здоров'ям.