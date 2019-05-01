5 типових помилок в інтер'єрі, які роблять квартиру незатишною

Дизайнери визначили головні помилки, які ви можете допустити під час оформлення квартири. Наприклад, купи мотлоху та брак світла точно псують вигляд будь-якого житла.

Килим неправильного розміру

Якщо ви обираєте килим для вітальні, то він повинен вміщувати всі меблі кімнати. Маленький килим, на який неможливо втиснути диван та пару крісел, виглядає безглуздо.

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А у спальні килим треба розміщувати перпендикулярно до ліжка, а не вздовж.

Килим у спальні треба розміщувати перпендикулярно до ліжка

Мотлох

"Якщо ви створюєте відкриту систему зберігання, наприклад, у вигляді полиць або стелажів, продумайте, що там буде зберігатися. Оскільки це і стане оформленням вашої кімнати", – радить засновниця компанії з дизайну Кейтлін Мюррей.

За словами фахівця, на відкритих поверхнях у вас не повинно бути хаотичного безладу. Тому переконайтеся, що аксесуари гармонійно розставлені і створюють цілісну картину.

Речі у кімнаті повинні створювати цілісну картину

Однакові меблі

Як вказують дизайнери інтер’єрів, ідеально підібрані меблі, які між собою дуже схожі, скоріше вказує не на прекрасний смак господаря, а на відсутність у нього фантазії.

Найкращі кімнати – ті, які виглядають так, ніби їх облаштовували з плином часу,

– каже дизайнер інтер'єру Макс Хамфрі.

Обставте дім різними меблями, які будуть доповнювати одні одних

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Мало освітлення

Ще одна помилка в оформленні – єдина люстра на усю кімнату. До великої лампи необхідно додати додаткове освітлення.

Дизайнер Холлі Хікей Мур радить використовувати, окрім верхнього світла, торшери та настільні лампи.

Світло додає затишку оселі

Відсутність декору

Предмети мистецтва та декору завершують образ. І це так само важливо, як і інші елементи інтер'єру: меблі, килими, техніка тощо.

"Якщо ви не мрієте жити в нудному і безликому просторі, розбавте його яскравими деталями: картинами, постерами, вазами або свічками. З ними квартира відразу придбає індивідуальність і стане затишнішою", – наголошує Мур.



З картинами ваша квартира виглядатиме дуже стильно