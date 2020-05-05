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5 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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5 травня 2020 свято – яке сьогодні свято, що не можна робити
Що можна і не можна робити 5 травня / Фото з відкритих джерел

5 травня в народному календарі вшановують святого Луку, який був учнем апостола Павла. Він автор двох книг Нового завіту – Євангелія від Луки, а також Діянь апостолів.

Іменини сьогодні святкують: Віталій, Федір, Всеволод. 

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Народні прикмети на 5 травня

 – Місяць у ніч на 5 травня рано сходить на небі – будуть ранні морози.

 – Якщо зозуля 5 травня кує голосно і довго – погода скоро буде дуже теплою.

 – Гроза в цей день – чекайте на багатий урожай. 

 – Вранці встановилася ясна погода – можна проводити посівні роботи.

Що можна робити 5 травня

  1. Цього дня можна вперше почути зозулю. Почувши кування, дістаньте гаманець, потрясіть ним і скажіть:

"Як зозуля буде все літо кувати,
Так до мене гроші будуть приставати.
Ключ, замок, язик. Амінь".

Що не можна робити 5 травня 

  1. Не рекомендується йти в ліс цього дня одному, оскільки нечиста сила 5 травня, за повір'ям, диявольські хороводи водить і може за собою повести.
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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