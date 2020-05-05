5 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

5 травня в народному календарі вшановують святого Луку, який був учнем апостола Павла. Він автор двох книг Нового завіту – Євангелія від Луки, а також Діянь апостолів.

Іменини сьогодні святкують: Віталій, Федір, Всеволод.

​Читайте також Подарунки на День матері: 14 цікавих ідей

Народні прикмети на 5 травня

– Місяць у ніч на 5 травня рано сходить на небі – будуть ранні морози.

– Якщо зозуля 5 травня кує голосно і довго – погода скоро буде дуже теплою.

– Гроза в цей день – чекайте на багатий урожай.

– Вранці встановилася ясна погода – можна проводити посівні роботи.

Що можна робити 5 травня

Цього дня можна вперше почути зозулю. Почувши кування, дістаньте гаманець, потрясіть ним і скажіть:

"Як зозуля буде все літо кувати,

Так до мене гроші будуть приставати.

Ключ, замок, язик. Амінь".

Що не можна робити 5 травня