5 вересня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
5 вересня в народному календарі відзначають день святого Луппи Солунського.
Іменини сьогодні святкують: Єлизавета.
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Народні прикмети на 5 вересня
– Якщо ранкових заморозків цього дня немає, то вересень буде теплим.
– Якщо журавлі 5 вересня в теплі краї вирушили – незабаром настане зима.
Що можна робити 5 вересня
1. Сьогодні ідеальний день для вирішення важливих питань.
Що не можна робити 5 вересня
1. Забороняється робити важку роботу в цей день.
2. Не можна лихословити і допускати погані думки.
3. Не бажано випускати домашніх тварин на вулицю.
4. Не можна стояти на перехрестях, адже там збирається нечисть.
5. Сьогодні не варто брати гроші в борг. Краще подумайте над тим, де ви можете підзаробити.
Джерело: LifeStyle 24
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