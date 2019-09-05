5 вересня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

5 вересня в народному календарі відзначають день святого Луппи Солунського.

Іменини сьогодні святкують: Єлизавета.

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Народні прикмети на 5 вересня

– Якщо ранкових заморозків цього дня немає, то вересень буде теплим.

– Якщо журавлі 5 вересня в теплі краї вирушили – незабаром настане зима.

Що можна робити 5 вересня

1. Сьогодні ідеальний день для вирішення важливих питань.

Що не можна робити 5 вересня

1. Забороняється робити важку роботу в цей день.

2. Не можна лихословити і допускати погані думки.

3. Не бажано випускати домашніх тварин на вулицю.

4. Не можна стояти на перехрестях, адже там збирається нечисть.

5. Сьогодні не варто брати гроші в борг. Краще подумайте над тим, де ви можете підзаробити.