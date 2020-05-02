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5 відчайдушних жінок-мандрівниць минулого

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Жінки-мандрівниці минулого
Жінки-мандрівниці минулого / 24 Канал

Мандрувати жінці в сучасному (докарантинному) світі нічого незвичного. Але бути мандрівницею у 17 – 19 столітті – це щось справді екстремальне. Попри це історія знає таких відчайдух! Серед них є й українки.

Мандри у 17 – 19 столітті були не задоволенням, а випробуванням. Особливо для жінок, повідомляє Lowcost.ua.

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Українка Софія Яблонська

Софія Яблонська народилась у 1907 році. Вона була фотографкою і одної з перших жінок-кінооператорів у світі, а також авторка перших тревелогів. Софія Яблонська здійснила навколосвітню подорож, довго жила в Китаї, а похована у Франції. 

Яблонська об’їздила Північну Африку, Південно-Східну Азію, Північну і Південну Америку, Австралію. Авторка книг "Чар Марока", "З країни рижу та опію", "Далекі обрії". Яблонська
Софія Яблонська – українська мандрівниця / Фото: lowcost.ua

Одна з перших жінок-мандрівниць – Іда Пфайффер

Коли Іді було 5 років батько взяв її у першу подорож – у Палестину та Єгипет. Вона одружилась із львівським адвокатом і прожила у Львові протягом 18 років. 

Після смерті чоловіка Іда Пфайффер відправилась у мандрівку. Географія подорожей – у назвах її книг, прибутки від яких давали можливість подорожувати далі: "Подорож однієї віденки у Святу Змелю", "Подорож до скандинавської півночі та на острів Ісландію", "Жінка об’їжджає навколо світу", "Моя друга навколосвітня подорож", "Подорож на Мадагаскар". Книги Пфайффер було перекладено сімома мовами.

Пфайффер
Перша жінка-мандрівниця / Фото: lowcost.ua

Перша жінка, яка здійснила сходження на Еверест 

Табеї Дзюнко – перша жінка, яка виконала програму "7 вершин" (сходження на найвищі гори всіх континентів). Японка також підкорила вершини восьмитисячники: Аннапурну, Шиша Пангму. У віці 60 років вона піднялась на семитисячник Пік Перемоги в Киргизії.

На її честь назвали малу планету 6897 Табеї.


Табеї Дзюнко / Фото: lowcost.ua


Табеї Дзюнко ​підкоряла вершини навіть у 60 років / Фото: lowcost.ua

Луїза Бойд пролетіла над Північним полюсом на літаку

Луїза Бойд із США стала першою жінкою, яка пролетіла над Північним полюсом на літаку. Бойд знаменита дослідженнями Греноандії та відкриттям підводного масиву в Північно-Льодовитому океані. 

У 1934 році на автомобілі, залізницею, на човні та пішки подолала шлях через Перемишль, Львів, Ковель у Білорусь, щоб зробити дослідження "екзотики серед боліт" – Пінське Полісся.


Луїза Бойд у Львові / Фото: lowcost.ua


Луїза Бойд у 1955 році/ Фото: lowcost.ua


Перша жінка, яка пролетіла над Північним полюсом на літаку / Фото: lowcost.ua

Оперна співачка, яка досліджувала Азію 

Олександра Давид-Неель – французька оперна співачка та письменниця. Вона стала першою жінкою, яка відкрила світові таємниці Тибету.

У 1891 році Давид-Неель вперше побувала в Індії, де вивчала санскрит і йогу. Після 14 років подорожей Олександра Давид-Неель повернулась в Європу та почала читати лекції. Видала книжку – "Подорож парижанки в Лхасу".

Але згодом вона вирушила до Тибету вдруге, довго жила в Китаї, подорожуючи буддійськими помешканнями.


Оперна співачка із Франції, яка багато разів подорожувала до Індії / Фото: lowcost.ua


Олександра Давид-Неель / Фото: lowcost.ua

Автор: Анна Запотоцька
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Подорожі
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