5 яскравих цитат Сергія Юрського про Україну

Актор відомий не лише гучними ролями у кіно та книгами, а і тим, як він щиро підтримував Україну від початку незалежності. У своїх заявах Сергій Юрський неодноразово критикував діяльність російської влади, спершу засуджував агресію в Чечні, згодом – в Україні.

Юрський завжди відзначався проукраїнською позицією. Міністерство культури України включило Юрського до "білого списку" артистів, які підтримують територіальну цілісність країни і виступають проти агресії Росії, на противагу "чорному списку", що забороняє в'їзд в Україну. На 83 році життя серце артиста зупинилось. Він помер 8 лютого 2019 року. Найвідомішими ролями за участі Юрського стали ролі Остапа Бендера та Чудика.

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Цитати Сергія Юрського про Україну

1. Я побував в Україні дуже давно, дуже давно, і для мене Україна – це самостійне явище. І, звичайно, небезпечно в Харкові ці слова говорити, але я вважаю, що досить болісне відродження української мови – це благо.

2. Це інша нація – дружня, історично пов'язана з Росією, але інша. Зараз Україна – це інша країна. А говорять про неї в такій тональності, як ночами в телевізійних передачах Мамонтова або Соловйова "хочемо – розгонимо, хочемо – захистимо, а російська мова там повинна бути!" Шановні, це не ваша справа.



Актор відомий не лише ролями у кіно, а і проукраїнською позицією

3. З Кримом у мене пов'язано понад 30 років, і я ніколи не відчував себе там чужим. Налагодиться чи там життя? Тривожно говорити. Адже вже зараз туди не їдуть на відпочинок, а кримчани жили в більшості своїй з обслуговування туристів. А якщо говорити про саму територію ... Стародавні греки могли б дати право нинішнім грекам заявити, що споконвічні землі Греції поширюються на півсвіту. Але тут би турки почали говорити, що у них була Османська імперія, і ці землі належать їм. Зараз толерантність дратує багатьох.

4. Щодня, і все більше дивуюся і перестаю взагалі щось розуміти. Мене це вельми хвилює. Відчуття страху у мене не проходить ось уже кілька місяців. Те, що відбувається, викликає у мене не тільки почуття тривоги, а жаху і мороку.

5. Це жахлива неввічливість, це жахливе порушення не тільки правил пристойності, але і того, що створює певний баланс у світі. Можна допомагати, можна вести переговори, можна співчувати, не погоджуватися, сперечатися, але не можна в такій тональності кричати на всю нашу гігантську країну, в якій подібне знаходить відгук. Це якесь несподіваний і жахливий прояв національного безкультур'я.

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