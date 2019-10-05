5 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
5 жовтня в народі вшановують пам'ять пророка Іони, тому цього дня, не можна було ловити, їсти чи продавати рибу. Відомо, що Іона побував в череві кита і залишився неушкодженим. В утробі кита він пробув три дні і три ночі, молячись безперестанку. Потім він був викинутий на берег і після свого чудесного порятунку відправився в Ніневію.
Іменини сьогодні святкують: Андрій, Данило, Дмитро, Йосип, Назар, Розалія.
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Народні прикмети на 5 жовтня
– 5 жовтня на ялині шишок мало – зима буде теплою.
Що можна робити 5 жовтня
1. Візьміться за справи, які ви давно відкладали. Сьогодні ви все зможете до кінця виконати.
Що не можна робити 5 жовтня
1. Цього дня не варто займатися будівництвом.
Джерело: LifeStyle 24
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