5 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

Що можна і не можна робити 5 жовтня / arthoda.com.ua

5 жовтня в народі вшановують пам'ять пророка Іони, тому цього дня, не можна було ловити, їсти чи продавати рибу. Відомо, що Іона побував в череві кита і залишився неушкодженим. В утробі кита він пробув три дні і три ночі, молячись безперестанку. Потім він був викинутий на берег і після свого чудесного порятунку відправився в Ніневію.