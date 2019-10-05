5 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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5 жовтня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 5 жовтня / arthoda.com.ua

5 жовтня в народі вшановують пам'ять пророка Іони, тому цього дня, не можна було ловити, їсти чи продавати рибу. Відомо, що Іона побував в череві кита і залишився неушкодженим. В утробі кита він пробув три дні і три ночі, молячись безперестанку. Потім він був викинутий на берег і після свого чудесного порятунку відправився в Ніневію.

Іменини сьогодні святкують: Андрій, Данило, Дмитро, Йосип, Назар, Розалія.

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Народні прикмети на 5 жовтня 

– 5 жовтня на ялині шишок мало – зима буде теплою.

Що можна робити 5 жовтня

1. Візьміться за справи, які ви давно відкладали. Сьогодні ви все зможете до кінця виконати.

Що не можна робити 5 жовтня 

1. Цього дня не варто займатися будівництвом.

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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