5 зірок-захисників екології, які вразили світ у 2019

Щороку мода на екологічні продукти, будинки та одяг набувають все більшої популярності. І чи не першими, хто задають тренд у цьому – це знаменитості. На власному прикладі вони показують, що можна зробити, аби планета отримувала як менше негативного впливу від людства. І про них сьогодні ми вам і розкажемо – про зірок, які змінили погляди мільйонів прихильників на навколишнє середовище.

У 2018 році редакція LifeStyle 24 підводила підсумки модних брендів, які відмовились у своєму виробництві від використання натурального хутра. Цього ж року, коли левова частка брендів продовжує відмовлятись від вбивства тварин заради колекцій одягу, вартує розповісти, які ж зірки цьогоріч звернулись до світової спільноти із закликами зберегти природу на всіх континентах Землі.

Хоакін Фенікс

Варто почати зі знаменитого кіноакторка та виконавця однієї з найбільш нашумілих ролей року – Джокера в однойменному фільмі – Хокіна Фенікса. 5 грудня знаменита організація, що бореться за права тварин, РЕТА (People for the Ethical Treatment of Animals, українською – "Люди за етичне ставлення до тварин"), назвала Хоакіна Фенікса людиною року. Все через те, що він є активним членом захисних оганізацій і часто відвідує кампанії, присвяченим збереженню життя тварин. Окрім організації РЕТА, актор є членом IDA (In Defense of Animals, українською – "За захист тварин").

Цікаво, що Хоакін відмовився від споживання м'яса, коли йому було всього 3 роки. Незважаючи на насичений робочий графік та вражаючі фізичні перевтілення, до яких він часто вдається, він комфортно себе почуває, споживаючи лише рослинну їжу. Саме через це його вважають одним з головних активістів та вегетаріанців Голлівуду. У 2019 році, окрім роботи в "Джокері", Фенікс став продюсером фільму The Animal People, у якому розповідається про волонтерів, які активно захищають права та життя тварин.



Хоакін Фенікс став продюсером фільму The Animal People / IMDb

Біллі Айліш

Висхідна зірка музичної індустрії, яка здобула шалену світову популярність завдяки дебютному студійному альбому When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, стала прикладом для мільйонів підлітків не лише через свій талан, а й через екопозицію, яку свято сповідує. 17-річна зірка наступного року відправиться у світовий тур Where Do We Go?, де разом з організацією Global Citizen запустить екологічну акцію, що має на меті боротись зі змінами клімату. Щоб людей більше заохотити до екоініціативи, Біллі обіцяє безкоштовні квитки на її концерт в обмін на допомогу у вирішенні проблем забруднення навколишнього середовища та глобального потепління. Світове турне розпочнеться 8 березня 2020 року.

Варто додати, що американська співачка є вегетаріанкою, через що її концертні райдери є своєрідними: у меню поміж виступами у неї повинні бути смажені боби та безглютенова тортилья. Зокрема, вона гаряче підтримує ініціативи шведської дівчинки-підлітка Грети Тунберг. Під час її славнозвісного виступу в ООН чимало людей накинулись на юну екоактивістку зі звинуваченнями у надмірній емоційності і вседозволеності, втім, Бійлі однією з перших стала на її захист.

Разом з кіноактором Вуді Гаррельсоном артистка записала відеоролик під назвою Our House is On Fire ("Наш будинок у вогні"), де згадала промову Грети та закликала глядачів звернути увагу на проблеми з кліматом. Зокрема, Біллі з Вуді у вересні 2019 просили підтримати акції протесту Fridays For Future, організацію Greenpeace, а також скоротити споживання пластику.

"Наша Земля розігрівається, рівень океанів піднявся. Різкі зміни в кліматі знищують життя мільйонів людей", – зазначала у відеоролику Біллі Айліш.

Дивіться відео з Біллі Айліш та Вуді Гаррельсоном:

Грета Тунберг

Оскільки про юну шведку Грету написали всі світові ЗМІ, зокрема, і LifeStyle 24, пропонуємо ще раз коротко згадати, чому юна екозахисниця заслуговує такої великої уваги навколо себе. Все почалось ще у 2018 році, коли в серпні школярка пішла протестувати під будівлі шведського парламенту із закликом звернути увагу на проблеми клімату.

Близько двох тижнів вона протестувала разом з іншими школярами. Згодом акції почали повторюватись кожної п'ятниці і з кожним разом до неї почали приєднуватись все більше людей, і не лише в Швеції, а й по всьому світу. Відтак за версією іменитого журналу TIME у 2018 році дівчинка увійшла в сотню найвпливовіших людей світу. По сьогоднішній день дівчинка переміщується між країнами лише відносно екологічним транспортом (катерами, катамаранами та потягами).

Вже у вересні 2019 року вона виступила з гучною промовою на саміті ООН, де звинуватила політиків у тому, що вони відібрали у неї дитинство. Ключовою фразою промови, яка облетіла потім всі заголовки ЗМІ, стала: "Як ви смієте?"

Пропонуємо уривок з цієї промови:



"Це неправильно. Мене не повинно тут бути. Я повинна бути в школі на заняттях, по той бік океану. І ви все приходите до мене за тим, щоб я дала вам надію? Як ви смієте! Своїми порожніми словами ви позбавили мене мрії і вкрали моє дитинство. І я ще одна з тих, кому пощастило. Люди страждають. Люди вмирають. Цілі екосистеми руйнуються. Ми на шляху масового вимирання. А ви говорите тільки про гроші і розповідаєте казки про нескінченне економічне зростання. Як ви смієте!"

Дивіться виступ Грети Тунберг на саміті ООН:

Такий виступ в ООН спричинив чимало обговорень у всьому світі. Знайшлось як багато прихильників палкої заяви Грети, так і багато хейтерів, які почали приписувати дівчинці психічні захворювання і неврівноваженість перед публікою. Варто додати, що 16-річна Грета відкрито заявляє, що має синдром Аспергера – одне з п'яти загальних порушень розвитку, яке характеризується труднощами в соціальній взаємодії. Такий синдром часто називають формою високофункціонального аутизму.

Втім, подія спричинила чималий резонанс і десятки зірок висловили своє захоплення маленькою екоактивісткою. Серед них – Пенелопа Крус, Кріс Хемсворт, Пріянка Чопра, Жизель Бюндхен, Ліна Гіді, Міла Йовович, Біллі Айліш, Арнольд Шварценеггер та Леонардо Ді Капріо. Передостанній з них, "залізний Арні" за бойовий дух Грети подарував їй свій електромобіль Tesla Model 3. Щоправда, не назавжди, а тільки на час перебування в Америці та Канаді. А ось Леонардо Ді Капріо – колега по екоактивізму – навіть мав з Гретою особисту зустріч та домовився з дівчинкою про співпрацю в екологічному напрямку.



Арнольд Шварценеггер та Грета Тунберг / Twitter / @Arnold



Леонардо Ді Капріо та Грета Тунберг / Instagram / @leonardodicaprio

Гурт Coldplay

Британські рок-музиканти вслід за багатьма іншими артистами вирішили використати свій музичний талант як інструмент для заклику збереження довкілля. Йдеться про гастрольний тур в підтримку альбому Everyday Life, який вони вирішили відмінити, щоб не нашкодити навколишньому середовищу.

Справа в тому, що 22 листопада гурт Coldplay випустив свій довгоочікуваний альбом Everyday Life, який складається з двох частин – Sunrise і Sunset, у кожній з яких по 8 пісень. Презентація альбому була не менш вражаючою, ніж оголошення про скасування гастрольного туру. Музиканти на чолі з фронтменом Coldplay Крісом Мартіном вранці 22 листопада вийшли на дах йорданської столиці Амман та виконали першу частину альбому, Sunrise, на світанку, а другу – Sunset, відповідно, на заході.

Але за кілька днів до презентації музичного альбому британці сповістили, що скасовують гастрольний тур, у який планували відправитись у найближчі місяці. Лідер гурту Мартін зазначив, що робити концертний тур таким, який він зазвичай є, не бачить сенсу, тому він разом з музикантами шукатиме інші способи проведення більш екологічних концертів. Для таких роздумів вони виділили близько 2 років.

"Ми мріємо про шоу без одноразового пластику і з використанням сонячних батарей", – заявив Мартін, додавши, що вони також планують скоротити викиди двоокису вуглецю до нуля. А всі кошти з презентації альбому в Йорданії та в Лондоні він пообіцяв передати благодійним організаціям, які займаються захистом навколишнього середовища. Варто додати, що гурт Coldplay проводив міжнародні концертні тури на підтримку всіх своїх студійних альбомів. Останній, сьомий тур відбувся у 2016-2017 роках в підтримку альбома A Head Full of Dreams.

Белла Хадід

Відома американська манекенниця Белла Хадід у свої 23 зробила приголомшиву кар'єру – зірка позує на найкращих подіумах світу, бере участь у відомих кампейнах брендів та наповнює свій фотоблог в інстаграмі цікавими кадрами із бекстейджів зйомок. Відтак, за її роботою слідкують щонайменше 27 мільйонів підписників.

Завдячуючи своїй активній роботі у фешн-індустрії, Белла вирішила віддати шану природі, якій через посилений графік завдає неабиякої шкоди. Йдеться про те, що модель часто використовує у своїх відрядженнях на інші континенти приватні літаки (джети), які викидають в атмосферу в сім разів більше діоксиду кисню на людину, ніж комерційні рейси.



Белла Хадід на літаку приватного авіаперевізника / Instagram / @bellahadid

Відтак Белла Хадід у листопаді 2019 пообіцяла, що візьме участь в благодійній акції та відшкодує вплив кожного свого перельоту висадкою у 20 дерев. Модель розуміє, що вимоги її професії шкодять Землі, тому акція стосуватиметься не лише її рідної Америки, а й всього світу. Белла Хадід перерахувала кошти у фонд організації One Tree Planted, що займеться висадкою 600 дерев. Модель зазначила, що частину дерев висадять у її рідній Каліфорнії, яка цьогоріч сильно постраждала від лісових пожеж, однак вона радо відгукнеться на прохання людей з інших куточків світу, де є потреба у висадці дерев.

Пожертвувала гроші на висадку 600 дерев, по 20 за кожен мій переліт, який я зробила за останні три місяці. Ймовірно, я продовжу це робити як мінімум до кінця року. Мені сумно, що моя робота так сильно впливає на зміну клімату і на весь світ. Матінка-природа потребує нашої любові,

– висловилася Белла Хадід, закликавши всіх вберегти Землю від екологічної катастрофи.

Варто додати, що на перельотах на приватних джетах цьогоріч "попались" знамениті герцоги Сассекські – принц Гаррі та Меган Маркл, які публічно виступають за охорону природи. У серпні цього року королівське подружжя запримітили в Ніцці, коли ті виходили з приватного літака Cessna Citation Sovereign.

Користувачі соціальних мереж звинуватили їх у лицемірстві, адже окрім шкоди для довкілля такий політ ще й дорого обійшовся парі – політ на приватному літаку коштував близько 24 тисячі доларів. У ЗМІ зазначали, що з Лондона у Ніццу є чимало прямих літаків, квитки на які коштуватимуть близько 250 доларів з одного і це матиме значно менше шкоди для клімату. Додамо, що авіакомпанію NetJets Aviation, послугами якої двічі скористалось за час відпочинку в Ніцці королівське подружжя, часто називають "Uber для мільярдерів".

Втім, Елтон Джон, хороший друг Меган та Гаррі, встав на захист подружжя та зазначив, що принц Гаррі, Меган Маркл та їхній кількамісячний син Арчі летіли приватним літаком, який оплатив він сам. А сім’я відпочивала у його будинку, яку він люб’язно надав їм на час відпустки. Додамо, що через кілька днів на противагу норовливій Меган та Гаррі інше королівське подружжя – принц Вільям та Кейт Міддлтон з трьома дітьми скористались бюджетними квитками авіакомпанії Flybe. Сім'я вирішила відправитись з британського міста Норвіч до шотландського міста Абердин на звичайному комерційному рейсі, таким чином автоматично створивши собі позитивний імідж на фоні скандальних родичів.



Принц Вільям та Кейт Міддлтон у Шотландії / Фото: The Sun

Екологічний тренд успішно продовжується: з прилавків зникають поліетиленові пакети, у відпочинкових закладах та "фаст-фудах" пластиковий посуд змінюють на екологічний, сортування сміття торкається тепер чи не кожної свідомої та престижної компанії. Є надія, що людство все ж змінить погляд на незворотні зміни у кліматі та почне більше шанувати те, що залишилось від нашої матері-природи. Чого й бажає редакція LifeStyle 24 у новому 2020 році!