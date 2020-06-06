6 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
6 червня в народному календарі відзначають пам'ять преподобного Микити. В Україні цього дня відзначається День журналіста.
Іменини сьогодні святкують: Григорій, Іван, Ксенія, Микита, Семен, Степан, Федір.
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Народні прикмети на 6 червня
– Лист на дубі розвернеться – будуть добре ловитися щуки.
– Увечері голосно цвіркочуть коники – на добру погоду.
– Якщо хрущі, літаючи, гудуть - на ясну, тиху і теплу погоду.
– Багато оводів – врожай на огірки.
Що можна робити 6 червня
- Готуючись до Вознесіння Христового, треба прикрасити свої оселі зеленню.
- Якщо вдома є погана енергетика, то в оселю треба занести гілки шипшини з квіткою.
- Вважається, що пелюстки шипшини можуть вилікувати рани, якщо зварити мед на її квітках.
- Щоб очистити лице, дівчатам треба вмитися водою з пелюсток шипшини.
Що не можна робити 6 червня
- Не можна проколювати вуха, адже вони будуть дуже довго загоюватися.
- Не ходіть босоніж по підлозі, аби не накликати в життя біду.
- Вагітним жінкам сьогодні не можна вишивати.
Сьогодні не рекомендують вишивати