6 червня в народному календарі відзначають пам'ять преподобного Микити. В Україні цього дня відзначається День журналіста.

Іменини сьогодні святкують: Григорій, Іван, Ксенія, Микита, Семен, Степан, Федір.

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Народні прикмети на 6 червня

– Лист на дубі розвернеться – будуть добре ловитися щуки.

– Увечері голосно цвіркочуть коники – на добру погоду.

– Якщо хрущі, літаючи, гудуть - на ясну, тиху і теплу погоду.

– Багато оводів – врожай на огірки.

Що можна робити 6 червня

Готуючись до Вознесіння Христового, треба прикрасити свої оселі зеленню. Якщо вдома є погана енергетика, то в оселю треба занести гілки шипшини з квіткою. Вважається, що пелюстки шипшини можуть вилікувати рани, якщо зварити мед на її квітках. Щоб очистити лице, дівчатам треба вмитися водою з пелюсток шипшини.

Що не можна робити 6 червня

Не можна проколювати вуха, адже вони будуть дуже довго загоюватися. Не ходіть босоніж по підлозі, аби не накликати в життя біду. Вагітним жінкам сьогодні не можна вишивати.



Сьогодні не рекомендують вишивати