Кіпр відновлює міжнародне авіасполучення. Аеропорти вже запрацювали у Ларнаці та Пафосі. 24 канал зробив підбірку цікавих місць, які варто відвідати, подорожуючи Кіпром після відкриття кордонів для українців.

Україна відкриє авіасполучення з Туреччиною, Азербайджаном, Грузією, Болгарією та Кіпром. Попередньо українці зможуть найперше полетіти до Туреччини. Але все буде залежати від епідеміологічної ситуації. Наразі кількість нових заражених коронавірусом зростає, зазначає 24 канал.

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Цікаві місця, які варто відвідати на Кіпрі

Замок Колоссі

Середньовічний замок побудований на початку 18 століття королем Кіпру Гуго І де Лузіньяном. Ця пам’ятка Лімассола прекрасно зберіглась. Туристи можуть зануритися в атмосферу лицарських поєдинків і середньовічних пристрастей.



Замок Колоссі / Фото: tripzaza.com

Ущелина Авакас

Природна пам’ятка, яка розташована близько за 20 кілометрів від міста Пафосу – ущелина Авакас. Їй понад тисячу років!

Ущелину сформувала річка, яка згодом пересохла і зараз це невеликий струмок. Величні скелі незвичайної форми досягають до 30 метрів. Тут можна зустріти безліч чагарників і дерев, деякі з них унікальні.



Ущелина Авакас – пам'ятка зроблена природою / Фото: moykipr.ru

Набережна Лімасолу Молос

Місто Лімасол став містом туризму, він розташований між двома кіпрськими містами – Куріоне й Аматуса.

Набережна Лімасолу отримала назву Молос. Вона тягнеться від Старого Порта до церкви Святої Катерини. Це одне з найулюбленіших місць як туристів, так і місцевих жителів. Набережна Молос – це прогулянкові доріжки, пірси, басейни, велосипедні доріжки та авангардні скульптури.



Набережна Лімасолу Молос / Фото: emojitours.ru

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Стежка Атланті

Стежка Атланті – це кругова стежка, яка має довжину 14 кілометрів. Старт і фініш на площі Тродос.

Атланті проходить навколо найвищої гори острова Олімп. З неї відкриваються найгарніші пейзажі.



Кругова стежка навколо гори Олімп / Фото: pizzatravel.com.ua

Церква Святого Лазаря у Ларнаці

У місті Ларнаці є печера 19 століття, де зберігаються мощі праведного Лазаря (голова та половина кісток). Тому християнська церква названа на честь праведного Лазаря з Віфанії, якого, згідно з Євангелія, воскресив Ісус Христос.

Після воскресіння він прожив ще 30 років і помер на Кіпрі і над його гробницею була споруджена церква святого Лазаря.



Церква Святого Лазаря у Ларнаці / Фото: pravlife.org

Село Лефкара

Найвідоміше та найбільш мальовниче серед гірських кіпрських сіл – село Лефкара. Назва села пішла від грецького "білий" і "гори, пагорби". З вапняку побудовано більшість будинків у селі, вапняком вимощені вулички Лефкару.

Село Лефкара відоме завдяки двом речам: мистецтво рукоділля "лефкарітіка" і майстрами срібних справ.



Село Лефкара / Фото: kidpassage.com