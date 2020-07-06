6 липня в народному календарі відзначають день Горпини Купальниці. Також це переддень свята Івана Купала. Ще наші предки вірили, що в цей день можна збирати цілющі трави і рослини – засоби, приготовані на їх основі, будуть максимально ефективними, а ніч на Івана Купала завжди була містичною.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Антон, Артемій, Йосип, Святослав, Федір.

​Читайте також Петрів піст 2020: календар харчування на кожен день

Народні прикмети на 6 липня

– Нічна роса просихає – до грози.

– Вранці латаття ледь над водою піднімається – після обіду піде дощ.

– Грім протяжно гримить – до затяжної негоди.

– Якщо після дощу сонечко яскраво світить і припікає, то до вечора знову піде дощ.

– Хмари стягуються – до негоди.

– Близько зірок червоні і білі кола – до погожого дня.

Що можна робити 6 липня

Кажуть, що 6 липня треба поставити на поріг будинку кропиву, чортополох і звіробій. За повір'ям ці трави відлякують нечисту силу. На Горпину Купальницю, 6 липня, проводять цікавий обряд. Ввечері дівчата повинні зібратися з подругами і товкти в ступі ячмінь, з якого потім зварять кашу. Вважається, що ця страва є дуже корисною для жіночого здоров'я. На Горпину можна сіяти ріпу, за прикметами, це дозволить отримати багатий врожай.

Що не можна робити 6 липня