6 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
6 липня в народному календарі відзначають день Горпини Купальниці. Також це переддень свята Івана Купала. Ще наші предки вірили, що в цей день можна збирати цілющі трави і рослини – засоби, приготовані на їх основі, будуть максимально ефективними, а ніч на Івана Купала завжди була містичною.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Антон, Артемій, Йосип, Святослав, Федір.
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Народні прикмети на 6 липня
– Нічна роса просихає – до грози.
– Вранці латаття ледь над водою піднімається – після обіду піде дощ.
– Грім протяжно гримить – до затяжної негоди.
– Якщо після дощу сонечко яскраво світить і припікає, то до вечора знову піде дощ.
– Хмари стягуються – до негоди.
– Близько зірок червоні і білі кола – до погожого дня.
Що можна робити 6 липня
- Кажуть, що 6 липня треба поставити на поріг будинку кропиву, чортополох і звіробій. За повір'ям ці трави відлякують нечисту силу.
- На Горпину Купальницю, 6 липня, проводять цікавий обряд. Ввечері дівчата повинні зібратися з подругами і товкти в ступі ячмінь, з якого потім зварять кашу. Вважається, що ця страва є дуже корисною для жіночого здоров'я.
- На Горпину можна сіяти ріпу, за прикметами, це дозволить отримати багатий врожай.
Що не можна робити 6 липня
- Сьогодні не можна стригтися, плести, вишивати та в'язати.
- Не можна в цей день сваритися та проявляти будь-які негативні емоції.