У зв’язку з карантином багато людей стали працювати віддалено. Це допомогло зрозуміти, що можна подорожувати і працювати одночасно. До вашої уваги шість райських куточків, де можна жити за маленькі гроші.

Ідеальні місця для життя є там, де їх зовсім не шукають. Про підбірку цікавих та заряджених на насолоду місць розповідає "Всвіті".

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Острови Кука – Аваруа

Місцеві тропічні пляжі не поступаються Мальдівським або Сейшельським. Але житло тут можна знімати за 130 доларів на місяць. Іноземці не можуть придбати житло, натомість можуть взяти її в оренду на 60 років.

Щоб стати громадянином Аваруа доведеться прожити тут кілька років і отримати дозвіл від влади.

Ці острови – частина Нової Зеландії, але від неї вони перебувають за 2008 кілометрах.



Острів Кука / Фото: glavcom.ua

Хо Кок-Біч у В'єтнамі

11 тисяч гектарів тропічного лісу під назвою Хо Кок-Біч розташований на південно-східному узбережжі В’єтнаму. Тут проходить величезний бар’єрний риф.

Туристів тут дуже мало, навіть у вихідні. Тому й житло тут можна знайти за 150 – 200 доларів на місяць. Але прийдеться ділити пляжні місця із місцевими.



Хо Кок-Біч / Фото: escapewithpro.com

Ко-Тонсай у Камбоджі

На півдні Камбоджі є невеликий острів – Ко-Тонсай. Це справжній рай з джунглів і пляжів, адже тут майже ніхто не живе.

Але є мінус. Ко-Тонсай – це дикий місцевий пляж, де можна зустріти зграї бездомних собак або інших мешканців лісу. Попри це, тільки тут ви зможете відчути, наскільки далеко ви від цивілізації.



Ко-Тонсай / Фото: union.travel

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Пляж Агонда в Гоа

На південній частині узбережжя Гоа є місце, де можна кататися на слонах прямо на пляжі.

Пляшка вина тут коштує 0,5 доларів, а постригтися – 0,6 долара. Зняти хатинку на березі моря можна за 120 доларів на місяць.

Тут є велика кількість храмів і місць для заняття йогою, натомість практично немає туристів.



Агонда / Фото: kuku.travel

Ксаміл Біч, Албанія

Ксаміл Біч розташований на південній частині Албанії. На відміну від сусідніх Греції, Італії та Хорватії тут дуже дешево. Пиво коштує 90 центів, житло – 100 – 120 доларів за місяць.

Харчуватися можна морепродуктами – тут 30 видів риби, а середня вартість страви в кафе – 6 доларів.



Пляж в Албанії / Фото: bptrip.ru

Перлинні острови в Панамі

Дивовижний архіпелаг у Тихому океані за 30 кілометрів від материкової частини Панами – розташовані Перлинні острови. Раніше тут добували велику кількість перлів, також на цих островах ховалися пірати. Але сьогодні це місце – чудовий курорт.

Винайняти будиночок на березі моря можна всього за 300 доларів в місяць. Перлинний острів, з точки зору мальовничості, одне з найбільш вражаючих на планеті.



Перлинні острови / Фото: artcontext.info