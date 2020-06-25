Уже зовсім скоро Хорватія відкриє свій кордон для туристів. 24 канал зробив підбірку дивовижних місць, які зачаровують своєю красою.

Очікується, що вже 1 липня українські туристи зможуть поїхати до Хорватії. Редакція 24 каналу обрала 6 найцікавіших і найгарніших місць у Хорватії, які обов’язково варто відвідати.

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Спліт

Місто, яке має більш ніж 1700-річну історію – це Спліт у Хорватії.

У 1991 році, коли Хорватія проголосила про свою незалежність, у Спліті було кілька озброєних інцидентів.

У цьому ж році місто зазнало бомбардування югославським військовим кораблем, який мав назву "Спліт". Це єдиний випадок в історії, коли місто атакував корабель з таким же ім’ям, як і місто.



Місто Спліт / Фото: icroatia.ru

Острів Брач

Острів Брач розташований у Адріатичному морі та був заселений ще з часів неоліту.

Острів є третім за площею на хорватській Адріатиці. До речі, на Брачі також розташована найвища вершина хорватських островів – Видова гора, яка має висоту 778 метрів.



Острів Брач / Фото: kuku.travel

Містечко Макарська

У центральній частині узбережжя Хорватії розташоване туристичне містечко Макарська. Це культурний та економічний центр Хорватії та один з найкращих курортів на всьому хорватському узбережжі.

Містечко сховане від вітру двома мисами та гірським масивом Біоково, який має висоту понад 1,5 метри.



Містечко Макарська / Фото: eurokurort.by

Дубровник

У південній частині Хорватії розташувалося місто Дубровник. Це не тільки відомий курорт, а ще й дуже великий порт.

Покоління минулого залишили в місті архітектурну спадщину. Через природу та архітектуру Дубровник часто називають "Перлиною Адріатики".



Перлина Адріатики / Фото: kalyna-tour.lviv.u

Півострів Пельєшац

Півострів Пельєшац відокремлюється від материка Неретванською затокою, від острова Млєт – Млєтською протокою, а від острова Корчула – Пелєшацькою протокою.



Півострів Пельєшац / Фото: visittocroatia.com

Ровінь

Старе місто Ровіня схоже за формою на краплю і розташоване на півострові. У центрі "краплі" – кафедральний собор. Панорама з берегової лінії налічує 22 острівці.

Нова частина міста розтягнута вздовж узбережжя. Історичні назви: Ruigno, Ruvigno, Ruginio.



Історичне місто Ровінь / Фото: otdyhateli.com