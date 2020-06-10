Греція імовірно відновить авіасполучення з Україною вже 1 липня. 24 канал пропонує підбірку цікавих місць, які варто відвідати.

Туристичний сезон у Греції розпочнеться 15 червня. А міжнародне авіасполучення на всіх туристичних напрямках відновлять з липня, повідомляє 24 канал.

Читайте також Коли Греція відкриє кордони для українських туристів: дата

Метеори

Близько 60 мільйонів років тому утворились скелі Метеори. З грецької мови назва цих скель перекладається, як "ті, що ширяють у повітрі".

На цих кам’яних "стовпах" розташований комплекс монастирів, другий за розміром після Афону.



Монастирі Метеори / Фото: 24 каналу

Афінський акрополь

У столиці Греції в Афінах розташований на пагорбі Акрополіс понад 156 метрів над рівнем моря – найвідоміший акрополь у світі!

20 червня 2009 року офіційно відкрили Новий музей акрополя. До сучасного ансамблю Афінського акрополя входять: Парфенон, Ерехтейон, Пропілеї, Храм Ніки Аптерос, Театр Діоніса, Одеон Ірода Аттичного.



Найвідоміший акрополь у світі / Фото: 24 каналу

Коринфський канал

Коринфський канал намагались прорити Юлій Цезар, Калігула та Нерон! Але в той час не знали, як виміряти рівень води по обидві сторони каналу.

Також спроба першого президента Греції у 1821 році – виявилася провальною.

Коринфський канал, довжиною у 6 кілометрів, відкрили у 1893 році. Він з'єднує Іонічне й Егейське моря, а найголовніше – скорочує морський шлях кораблів на 400 кілометрів.



Коринфський канал / Фото: anga.ua

Санторіні

У Греції в Егейському морі можна знайти невелику групу островів у вигляді кільця. Всю групу вулканічних островів називають Санторині. Головний острів – Тера. Інші острови: Тирасія, Палеа-Кмені та Неа-Камені.

Площа всіх островів сягає 76 кілометрів у квадраті, а довжина берегової лінії – 70 кілометрів.

На острові живе близько 13 тисяч мешканців. Столиця острова у місті Фіра.



Санторіні у Греції / Фото: astravel.com.ua

Читайте також Що подивитись у Туреччині: 6 мальовничих місць

Дельфи

Місто у південно-західній Фокіді – Дельфи. Найважливішим місцем вважається священне коло Аполлона, як розташоване на 6 терасах. Обабіч дороги містилися скарбниці грецьких держав, пам’ятники й статуї.

Закінф – один із Іонічних островів

Назва острова походить від імені сина напівміфічного царя Трої Дардана. Він тут заснував перше поселення.

У давнину Закінф був колонізований ахейськими вихідцями з Пелопоннесу.



Острів Закінф / Фото: byvali.ru

Зверніть увагу! Грецію хвалять за ефективну боротьбу з пандемією. Станом на 9 червня там зафіксували 182 смерті від коронавірусу. Загалом в країні 3049 підтверджених випадків COVID-19.