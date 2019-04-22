60-річна Мадонна стала нареченою у новому кліпі: фото

Американська поп-діва Мадонна попри світову популярність не прагне зупинятись на досягнутому. Артистка вже анонсувала випуск нового студійного альбому та презентувала дебютний трек із нього.

Мадонна стрімко повертається на велику сцену із новими піснями. Так, у мережі вже з'явився перший сингл, який і ознаменував її гучний камінг-аут: зірка опублікувала аудіо-версію пісні Medellin та ефектні фрагменти зі зйомок кліпу.

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На кадрах видно, що 60-річна Мадонна приміряє образ нареченої та звабливої піратки. Біла сукня приголомшила прихильників, а от замість традиційної фати артистка обрала ковбойський капелюх у своєму стилі. Наразі складно уявити, яким же буде ролик та сюжет, однак, згідно з анонсом, відео буде видовищним, адже Мадонна залучила до кліпу і релігійну тематику, і запальні танці, і пристрасть головних героїв.

Трек Medellin співачка записала спільно із південноамериканським співаком Maluma. Відтак саме він буде звабливим нареченим Мадонни у кліпі. Прем'єра ролика запланована на 24 квітня 2019 року.

Це досі здається неможливим, бо я все ще не можу повірити, але це реально сталось! Я випустив спільну пісню з Мадонною під назвою Medellin,

– написав із захватом Maluma, додавши чергові кадри зі зйомок.

Слухайте нову пісню Мадонни та Maluma – Medellin: аудіо