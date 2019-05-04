60-річна Мадонна стала зіркою британського глянцю Vogue: ефектні фото

Одна з найпопулярніших співачок світу, американська поп-діва Мадонна знялася для обкладинки британського глянцевого журналу Vogue. Для обкладинки глянцю її знімав творчий дует Мерта та Маркуса.

Фотозйомка для видання також натхненна образами відомих феміністок ХХ століття. За словами головного редактора британського глянцю Едварда Енненфула, Мадонна говорила ще до появи соціальних мереж за допомогою своєї музики про найважливіше – про фемінізм, розширення прав жінок.

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Мадонна / British Vogue

У відвертому інтерв'ю Мадонна зізналася, що зазвичай люди намагаються її розкритикувати з будь-яких причин і змусити замовчати.

Люди завжди намагалися змусити мене замовкнути з тієї чи іншої причини: тому що я недостатньо хороша, недостатньо добре співаю, а тепер ще й тому, що я недостатньо молода. Зараз я борюся з ейджизмом, тепер мене карають за те, що мені виповнилося 60 років,

– пояснила вона.



Мадонна / British Vogue



Мадонна / British Vogue