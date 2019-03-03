60-річна Шерон Стоун вразила розкутим фото в трендовому пальто

Знаменита голлівудська акторка вражає своїх шанувлаьників не лише відмінним зовнішнім виглядом у своїх роках, але й почуттям стилю і неабиякою пристрастю. Так, новий знімок Шерон Стоун просто підкорив серця її прихильників.

Зірка фільму "Основний інстинкт" Шерон Стоун своїми розкутими вчинками доводить, що для жінок не існує віку. Голлівудська акторка, яка в свої 60 виглядає значно молодшою, поділилася на своїй сторінці в Instagram відвертим знімком, який однозначно припав до душі її "фоловерам".

Читайте також: 60-річна Шерон Стоун закрутила новий роман з молодшим на десять років італійцем: фотодоказ

На знімку Шерон Стоун розкуто і впевнено позує, лежачи на дивані в ефектному вбранні. На ній був чорний комбінезон з відкритими плечима. Поверх нього актриса одягнула трендове пальто з леопардовим принтом, яке сексуально спустила, оголивши ключиці. Ефектний образ 60-річної Шерон Стоун доповнили чорні туфлі на високих підборах і червоний манікюр.



Шерон Стоун / Instagram / @sharonstone