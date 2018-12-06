60-річна Шерон Стоун закрутила новий роман з молодшим на десять років італійцем: фотодоказ

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Шерон Стоун та її новий бойфренд
Шерон Стоун та її новий бойфренд / www.dailymail.co.uk

Голлівудська акторка, володарка Еммі та Золотого глобуса закрутила роман із 50-річним італійським журналістом. Фото Шерон Стоун в компанії нового чоловіка підкорили мережу.

Про новий роман 60-річної Шерон Стоун повідомляє The Daily Mail. Голлівудську акторку з її новим 50-річним бойфрендом помітили у Римі. Вони прогулювались містом центральними вулицями міста.

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Також закохані заходили в англіканську церкву всіх святих і ставили свічку. Нового обранця Шерон Стоун звати Енцо Курсіо. Вони познайомились ще п’ять років тому у Варшаві на благодійному заході. До слова, Енцо відомий не лише як журналіст, але і як громадський діяч. Він є кандидатом на Нобелівську Премію Миру цього року.

На побачення зі своїм новим бойфрендом зірка "Основних інстинктів" одягнула чорні штани та водолазку, однак для контрасту вибрала жовте пальто та червону сумку. Доповнила образ стильними окулярами та золотим годинником.

Шерон Стоун і її новий бойфренд Енцо Курсіо
Шерон Стоун і її новий бойфренд Енцо Курсіо / The Daily Mail

Нагадаємо, про завершення роману голлівудської акторки з її попереднім бойфрендом стало відомо у вересні. Анджело Боффа підтвердив інформацію про їхнє розставання. Однак, на початку жовтня пара знову разом відпочивала в Іспанії. Шерон Стоун публікувала спільні фото на своїй сторінці в Instagram. Однак, ймовірно, після романтичного вікенду вони таки вирішили розлучитися. 

Теги: LifeStyle Голлівуд Шерон Стоун Зіркові романи
Джерело: Lifestyle
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