61-річна Мішель Пфайффер вразила молодістю: фото зірки без макіяжу

Американська акторка поділилася в мережі світлиною, на якій постає без крихти косметики. Вона приголомшила шанувальників природною красою, яку вдається зберегти у досить поважному віці.

Зірка, яка виборола чимало нагород за свою творчість та небачену красу, не перестає дивувати. У свої 61 Мішель Пфайффер може дозволити собі позувати без макіяжу. Її обличчя випромінює свіжість.

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Своє фото вона опублікувала на сторінці в інстаграмі в День подяки у США. Жінка одягнена дуже сучасно та молодіжно. На ній чорний світшот та прикраси від нью-йоркського ювелірного бренду Jennifer Fisher.

Щаслива бути поряд з родиною на День подяки, але сумую за колегами з Монреаля,

– прокоментувала акторка.

Знаменита акторка не вперше фотографується без жодних косметичних коректив на обличчі, чим може похизуватися не кожна навіть юна зірка. Найкращий фільтр для Мішель Пфайффер – її природна краса та безперервний догляд за собою.

Що відомо про Мішель Пфайффер?

Зірка народилася в місті Санта-Ана в Каліфорнії. Перш ніж розпочати кар'єру в кіноіндустрії, дівчина працювала навіть продавчинею в магазині та касиркою в супермаркеті. Проте її участь у конкурсі краси "Міс Каліфорнія" змінила подальший життєвий шлях та привела до зйомок у кіно. Популярність Мішель Пфайффер здобула в середині 1980-х років після гри у фільмах "Леді-яструб" і "Іствікські відьми".

Мішель Пфайффер стала володаркою зірки на Голлівудській алеї слави і займає 33 сходинку у списку ста найсексуальніших зірок Голлівуду за версією журналу "Empire Magazine".

Акторка тричі номінувалася на Оскар – за найкращу жіночу роль у фільмах "Небезпечні зв'язки", "Знамениті брати Бейкер" і "Поле кохання". У 1996 році вона номінувалася на кінонагороди MTV в номінаціях "Найпривабливіша жінка" та "Найкраще виконання жіночої ролі".