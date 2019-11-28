61-річна Мішель Пфайффер вразила молодістю: фото зірки без макіяжу

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Акторка Мішель Пфайффер / Instagram / @michellepfeifferofficial

Американська акторка поділилася в мережі світлиною, на якій постає без крихти косметики. Вона приголомшила шанувальників природною красою, яку вдається зберегти у досить поважному віці.

Зірка, яка виборола чимало нагород за свою творчість та небачену красу, не перестає дивувати. У свої 61 Мішель Пфайффер може дозволити собі позувати без макіяжу. Її обличчя випромінює свіжість. 

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Своє фото вона опублікувала на сторінці в інстаграмі в День подяки у США. Жінка одягнена дуже сучасно та молодіжно. На ній чорний світшот та прикраси від нью-йоркського ювелірного бренду Jennifer Fisher. 

Щаслива бути поряд з родиною на День подяки, але сумую за колегами з Монреаля,
– прокоментувала акторка. 

Знаменита акторка не вперше фотографується без жодних косметичних коректив на обличчі, чим може похизуватися не кожна навіть юна зірка. Найкращий фільтр для  Мішель Пфайффер – її природна краса та безперервний догляд за собою. 

Що відомо про Мішель Пфайффер?

Зірка народилася в місті Санта-Ана в Каліфорнії. Перш ніж розпочати кар'єру в кіноіндустрії, дівчина працювала навіть продавчинею в магазині та касиркою в супермаркеті. Проте її участь у конкурсі краси "Міс Каліфорнія" змінила подальший життєвий шлях та привела до зйомок у кіно. Популярність Мішель Пфайффер здобула в середині 1980-х років після гри у фільмах "Леді-яструб" і "Іствікські відьми".

Мішель Пфайффер стала володаркою зірки на Голлівудській алеї слави і займає 33 сходинку у списку ста найсексуальніших зірок Голлівуду за версією журналу "Empire Magazine".

Акторка тричі номінувалася на Оскар – за найкращу жіночу роль у фільмах "Небезпечні зв'язки", "Знамениті брати Бейкер" і "Поле кохання". У 1996 році вона номінувалася на кінонагороди MTV в номінаціях "Найпривабливіша жінка" та "Найкраще виконання жіночої ролі".

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Голлівуд Оскар
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