61-річна Шерон Стоун оголила плечі у білому комбінезоні: актриса зачаровує Лос-Анджелес

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Шерон Стоун
Шерон Стоун / Getty Images

Відома голлівудська акторка, яка виглядає значно молодшою за свій реальний вік, демонструє, що її почуття стилю також є не менш бездоганним. Шерон Стоун відвідала світський захід у Лос-Анджелесі, на якому засвітила свої витончені ключиці.

Після своєї гри в еротичному фільмі "Основний інстинкт" Шерон Стоун не покидає прізвисько "секс-символ 90-х" і не дарма! 61-річна акторка тримає своє тіло та зовнішній вигляд у тонусі, що дозволяє їй завжди виглядати неперевершено і показувати приклад іншим голлівудським зіркам.

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Як стверджують стилісти, одяг білого кольору – вибір сміливих, адже він може зіпсувати навіть найбільш помітні переваги фігури. Проте, схоже, перед красотою Шерон Стоун це правило безсиле. Вона, не роздумуючи, одягнула білий комбінезон на світський захід і не прогадала! Штани-кльош додали до її і без того високого росту ще кілька сантиметрів, а оголені плечі – підкреслили її легкість та сексуальність. Культова актриса доповнила образ масивними сережками, браслетами і рожевим клатчем.

Шерон Стоун
Шерон Стоун / Getty Images 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sharon Stone (@sharonstone)

 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
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