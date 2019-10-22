61-річна Шерон Стоун вразила стрункістю у фотосесії для глянцю: сміливі кадри

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Шерон Стоун для Allure
Шерон Стоун для Allure / Фото: Allure

Голлівудська кіноактриса та володарка численних нагород – Шерон Стоун – стала зіркою нового виписку видання Allure. Окрім відвертої розмови з журналістом, жінка знялась у кокетливих образах у фотостудії.

Автором нової зйомки стала EmmaSummerton, стилістом – Simon Robins. Для стильних та романтичних образів Шерон одягнула трендовий штанний костюм у клітинку поверх прозорої білизни; елегантне двобортне пальто кольору слонової кістки; темно-синю водолазку з мереживними бікіні та білу сорочку oversize.

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Шерон Стоун для Allure / Фото: Allure

Фанати в мережі Instagram відмітили стрункі ноги і помолоділий вигляд зірки. Сама ж 61-річна Шерон переконана, що її найкращий час був 20 років тому.

Коли мені було 40 з чимось – це був прекрасний час, хоча у мене не було роботи, оскільки жінкам в цьому віці тоді не знаходили ролей в Голлівуді. Я була просто мамою з трьома дітьми, відновлювалася після інсульту і брала участь в судовому процесі у справі щодо опіки над старшою дитиною, але було щось прекрасне в цих випробуваннях,
– заявила актриса.

Жінка додала, що тоді з нею ніхто не хотів мати стосунки, але вона впевнена, що з новим коханням життя не здавалося б їй таким суворим.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Allure Magazine (@allure)

 

 

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Автор: Уляна Журба
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Мода Голлівуд Шерон Стоун
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