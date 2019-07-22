61-річна Шерон Стоун засвітила стрункі ноги біля басейну: пікантне фото

Зірка голлівудських фільмів та справжній ветеран кінематографу часто демонструє у своєму фотоблозі гарячі фото. Одним з таким вона похизувалась нещодавно, продемонструвавши ідеальну фігуру, як на свій вік.

Шерон Стоун показала в Instagram, як відпочивала поряд з басейном у домашньому образі: купальнику м'ятного кольору та легкій білій кофті поверх нього. Її образ доповнили сонячні сонцезахисні окуляри та золотисті прикраси.

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Поряд з нею на фото позувала маленька дівчинка в схожому "луці". "Мій новий охоронець", – підписала фото зірка.



Шерон Стоун похизувалась стрункими ногами в купальнику / Instagram / @sharonstone

Шанувальники "засипали" зірку схвальними коментарями щодо її фігури та побажали більше пікантних фото: "Чудове фото", "Дівчинка виглядає дуже серйозною", "Як красиво! Жіноча сила", "Люблю тебе, Шерон".

Додамо, що 61-річна Шерон і справді може сміливо хизуватись своїми стрункими формами. У травні цього року вона стала зіркою португальського Vogue, де повністю оголила свої груди та зачарувала підтягнутими формами у відвертих позах.



Шерон Стоун для Vogue Portugal / Instagram / @sharonstone