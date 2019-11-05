61-річна ведуча та комедіантка Еллен Дедженерес отримає престижну нагороду Золотого глобуса

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Еллен Дедженерес
Еллен Дедженерес / Instagram / @ellendegeneres_fc

Відома американська акторка, телеведуча, засновниця "Шоу Еллен Дедженерес" та володарка Еммі отримає почесну нагороду Керол Бернетт (Carol Burnett) на церемонії нагородження Золотий глобус. Премія, на якій Еллен Дедженерес отримає престижну відзнаку, пройде 5 січня 2020 року.

У серпні Еллен Дедженерес потрапила до списку зірок, у яких найбільша кількість фейкових "фоловерів" в Instagram, однак, попри це, 61-річна ведуча все одно є однією з найулюбленіших американських зірок. Саме тому, як повідомляється на сайті премії Золотий глобус, вона буде нагороджена престижною відзнакою.

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Почесна винагорода буде вручена Еллен Дедженерес за її внесок у телебачення. Що цікаво, вона стане першою володаркою премії Керол Бернетт (Carol Burnett) після самої Керол, адже саме на її честь вона отримала таку назву.

Керол Крейтон Бернетт – американська акторка, комік, співачка і письменниця. Її кар'єра охоплює сім десятиліть телебачення. Світової популярності набула завдяки своєму новаторському естрадному шоу "Шоу Керол Бернетт".

Асоціація іноземної преси Голлівуду рада вручити Еллен Дедженерес нагороду Керол Бернетт. Вона майже 25 років зачаровувала аудиторію своїм беззаперечним шармом і дотепністю. На додаток до її телевізійного успіху, вона є адвокатом і філантропом, віддає свій голос тим, у кого його немає, і поширює доброту і радість,
– прокоментував президент асоціації нагороду Еллен.

Церемонія нагородження пройде у Лос-Анджелесі 5 січня 2020 року. 

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Теги: LifeStyle Голлівуд Золотий глобус
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