61-річний Алек Болдвін і його вагітна дружина розсекретили стать майбутньої дитини: фото

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Алек Болдвін і Гіларія
Алек Болдвін і Гіларія / www.gettyimages.com

61-річний голлівудський актор Алек Болдуін і його 35-річна дружина Гіларія розсекретили стать своєї майбутньої дитини. Зробила це зіркова пара у дуже цікавий спосіб.

У світі дедалі більше набирає популярності американська традиція – влаштовувати вечірку, щоб дізнатися стать майбутньої дитини. Замість святкового торта або великої кульки, сімейство Болдвінів вигадало іншу ідею та повідомило про це своїм чотирьом дітям.

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Гіларія опублікувала зворушливий ролик на своїй інстаграм-сторінці, де показала кімнату з чотирма дитячими візками, де лежали ляльки у пелюшках. Як планували зіркові батьки, діти мали одночасно дістати іграшку та дізнатися, хто у них буде – брат чи сестра. Найпершою впоралася 5-річна Кармен, яка побачила, що лялька має рожеве вбрання. 

"Це дівчинка!" – закричала дочка Гіларії і Алека.

 

Як відомо, у дружини Алека Болдвіна весною 2019 року стався викидень. Гіларія дуже важко пережила втрату ненародженої дитини. Тоді після обстеження лікарі заявили, що шансів вижити малюку дуже мало. 

Наразі Гіларія, яка знову завагітніла, почувається добре та готується до народження п'ятої дитини. "Коли у вас багато дітей, 6 хвилин схожі на 6 місяців вагітності", – додала вона.

 

Хто такий Алек Болдвін?Голлівудський актор, який знявся у десятках кінострічок. Найбільш відомими його роботами є "Присяжна", "Прелюдія до поцілунку", "Перл-Гарбор", "30 потрясінь", "Жасмин". До 2002 року Алек Болдвін був одружений з акторкою Кім Бейсінгер, від якої має повнолітню доньку. У 2012 році знаменитість офіційно оформив стосунки з тренером по йозі Гіларією Томас. Пара виховує 4 дітей та готується до народження п'ятої.

Також у Алека Болдвіна також є 23-річна дочка Айрленд від шлюбу з актрисою Кім Бесінджер.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові мами Зіркові діти Голлівуд
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