61-річний Алек Болдвін зняв штани у телешоу: курйозне відео

Голлівудський актор Алек Болдвін зумів шокувати своїх прихильників та телеведучого Джиммі Феллона. Просто посеред ефіру знаменитий американець неочікувано зняв штани.

Відповідне відео з'явилось на ютуб-каналі Tonight Show Starring Jimmy Fallon, де Алек Болдвін був запрошеним гостем. Під час прямого ефіру 61-річний актор вирішив показати, наскільки схуд за останні місяці. Він несподівано встав із дивану та спустив свої штани, чим викликав регіт у залі.

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Дивись, як я схуд! Готовий? Жодного зайвого кілограма. Штани мені більше не підходять,

– розповів Алек Болдвін.

Від несподіваної витівки актора Джиммі Феллон аж вскочив зі свого крісла та кинув фотокартку, яку тримав у руках. За лічені секунди зніяковілий телеведучий, не стримуючи сміх, підбіг до Алека Болдвіна та намагався прикрити його спідню білизну карткою.

"Так, Алек, ми всі помітили, як ти схуд. Всі триста мільйонів людей це помітили зараз, запевняю тебе", – з гумором додав він.

Дивіться відео, як Алек Болдвін зняв штани в ефірі шоу Джиммі Феллона:

Хто такий Алек Болдвін?

Голлівудський актор, який знявся у десятках кінострічок. Найбільш відомими його роботами є "Присяжна", "Прелюдія до поцілунку", "Перл-Гарбор", "30 потрясінь", "Жасмин". До 2002 року Алек Болдвін був одружений з акторкою Кім Бейсінгер, від якої має повнолітню доньку. У 2012 році знаменитість офіційно оформив стосунки з тренером по йозі Гіларією Томас, яка й допомагає йому стежити за формою. Пара виховує 4 дітей та готується до народження п'ятої.