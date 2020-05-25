62-річна Шерон Стоун розбурхала мережу фотографіями тіла в купальнику

Голлівудська кіноактриса та володарка численних нагород Шерон Стоун навіть у свої 62 роки може похизуватися стрункою фігурою та розкішними довгими ногами. Останні світлини акторки викликали в мережі ажіотаж.

62-річна акторка проводить на карантині час зі своїми близькими та рідними. Жінка приділяє час живопису, куховарить, грається зі своїми домашніми улюбленцями – французькими бульдогами, яких часто викладає в мережі та займається спортом.

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Так, 23 травня знаменитість залишила у своєму інстаграмі відео на якому показала підписникам, як вона фарбує своєму домашньому улюбленцю нігті лаком Chanel.

Наступного дня, у неділю, акторка показала, як проводить свій вихідний день. На світлині Стоун постала в купальнику із зав’язками яскравого забарвлення. Увагу прихильників привернув шолом гладіатора. На фото помітно подруг акторки, які ніжилися на матрацах в басейні.

Груди в крихітному купальнику Шерон Стоун засвітила засмагаючи під каліфорнійським сонцем зі своєю собакою. Спекотний аутфіт зірка доповнила масивними коралями з ракушок та золотим браслетом. Волосся акторка зібрала в пучок.