24 Канал Техно Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

62-річна Шерон Стоун розбурхала мережу фотографіями тіла в купальнику

- Читать новость на русском
62-річна Шерон Стоун розбурхала мережу фотографіями тіла в купальнику
/ Фото з інстаграму

Голлівудська кіноактриса та володарка численних нагород Шерон Стоун навіть у свої 62 роки може похизуватися стрункою фігурою та розкішними довгими ногами. Останні світлини акторки викликали в мережі ажіотаж.

62-річна акторка проводить на карантині час зі своїми близькими та рідними. Жінка приділяє час живопису, куховарить, грається зі своїми домашніми улюбленцями – французькими бульдогами, яких часто викладає в мережі та займається спортом.

Гаряче Тіна Кароль знялася у фотосесії без білизни: еротичне фото

Так, 23 травня знаменитість залишила у своєму інстаграмі відео на якому показала підписникам, як вона фарбує своєму домашньому улюбленцю нігті лаком Chanel.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joe’s pedicure. #JoeStone

Допис, поширений Sharon Stone (@sharonstone)

Наступного дня, у неділю, акторка показала, як проводить свій вихідний день. На світлині Стоун постала в купальнику із зав’язками яскравого забарвлення. Увагу прихильників привернув шолом гладіатора. На фото помітно подруг акторки, які ніжилися на матрацах в басейні.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

keepin my head together

Допис, поширений Sharon Stone (@sharonstone)

Груди в крихітному купальнику Шерон Стоун засвітила засмагаючи під каліфорнійським сонцем зі своєю собакою. Спекотний аутфіт зірка доповнила масивними коралями з ракушок та золотим браслетом. Волосся акторка зібрала в пучок.

 

Автор: Надія Біленко
Теги: Еротика LifeStyle Шерон Стоун
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Майстер-класи від Олега Скрипки, Злати Огнєвич та інших: чому навчають зірки у мережі
сьогодні , 17:20 Майстер-класи від Олега Скрипки, Злати Огнєвич та інших: чому навчають зірки у мережі
Юлія Михайлова
Місячний календар стрижок на травень: корисні поради
сьогодні , 11:50 Місячний календар стрижок на травень: корисні поради
Квітослава Туз
Вихідні у червні 2020: скільки будуть відпочивати українці
сьогодні , 09:00 Вихідні у червні 2020: скільки будуть відпочивати українці
Квітослава Туз