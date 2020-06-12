Весь світ знає голлівудську акторку Шерон Стоун. Та зірка опублікувала у мережі архівне дитяче фото, на якому складно впізнати знамениту білявку.

Фото з'явилось на інстаграм-сторінці Шерон Стоун та одразу ж викликало шквал коментарів. Все тому, що 62-річна акторка вкрай рідко показує прихильникам архівні кадри, особливо, дитячі.

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На знімку Шерон Стоун позувала у червоних штанах та білій кофті. Таке ж вбрання було й у її молодшої сестри Келлі. Дівчатка танцювали перед камерою, відтак у мережі припустили, що знімок зробили на одному з дитячих свят.

"1965-ий, наше лігво в Пенсильванії", – написала Шерон Стоун до дитячого знімка.

Що відомо про дитячі роки Шерон Стоун

Шерон Стоун народилась у Мідвіллі, що в американському штаті Пенсильванія. Її батько був звичайним робочим, а мама – домогосподарка. Окрім Шерон, подружжя виховувало ще 3 дітей, кожному з яких намагалось приділити багато часу.

За словами акторки, в дитячі роки вона була дуже сором'язливою. Щоб побороти страхи та стати більш впевненою її мама порадила Шерон Стоун виступати з маленькими виставами у їхньому гаражі. На своєрідну виставу запрошували всіх сусідів. Так і почалось захоплення театром, що привело Шерон Стоун до Голлівуду та світової слави.