Голлівуд вже звик до пар з великою різницею у віці. Однак актор Дольф Лундгрен може перевершити всіх, одружившись із дівчиною, яка молодша за нього на 38 років.

Дольф Лундгрен заручився

Новиною про заручини зіркова пара поділилась в інстаграмі. Дольф Лундгрен освідчився фітнес-тренерці Еммі Крокдал у Швеції. Пара зробила фото на терасі з видом на Стокгольм. Еммі Крокдал відповіла згодою на пропозицію вийти заміж, тому Дольф Лундгрен зі своєю обраницею відсвяткували цю подію шампанським та морепродуктами.

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"Ущипніть мене", – написала майбутня дружина актора, демонструючи розкішний перстень з рожевим каменем.

Користувачі мережі були вражені від різниці у віці пари, тому навіть пожартували, чи бува зірковий батько не святкує так заручини своєї доньки. Все тому, що Еммі Крокдал та Іда Лундгрен – ровесниці.

Що відомо про роман Дольфа Лундгрена

Упродовж 17 років Дольф Лундгрен був у шлюбі з Анетт Квіберг. Пара виховувала двох доньок та вважалась взірцевою у Голлівуді. Однак у 2011 році подружжя вирішило розлучитись.

Вперше про нові стосунки Дольфа Лундгрена світ дізнався у січні 2020 року. Тоді знаменитий актор приїхав на кінофестиваль Cana Dorada, що у Домініканській Республіці, у супроводі розкішної білявки. Спершу журналісти думали, що це одна з його доньок, однак згодом з'ясувалось, що таким чином Дольф Лундгрен розсекретив нову кохану.

Обраницею актора стала 24-річна фітнес-тренерка Еммі Крокдал. Дівчина родом з Норвегії, однак тривалий час працює в Лос-Анджелесі. Ймовірно, саме на роботі вона й зустріла Дольфа Лундгрена, який і в 62 не припиняє щоденно тренуватись. Коли та де відбудеться весілля пари, поки не відомо.