62-річна Шерон Стоун похизувалася стрункими ногами в новій фотосесії

Голлівудська акторка Шерон Стоун у своєму 62-річному віці дає фору молодшим за себе колегам. Свою красу головна героїня фільму "Основний інстинкт" продемонструвала в новій фотосесії для глянцю Vogue Deutsch.

У травневому випуску іменитого видання Шерон Стоун постала на обкладинці глянцю у бронзовому костюмі та класичній білій сорочці. Візажисти зробили акторці легкий природний макіяж і залишили волосся ледь скуйовдженим.

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Авторкою фотосесії виступила фотографиня Ліз Коллінс. Для Шерон Стоун обрали класичні, стримані образи, які лише доповнювали її чудову фізичну форму.



Шерон Стоун постала на обкладинці глянцю / Vogue Deutsch

На світлинах акторка постала у мінішортиках, які підкреслюють її худі ноги. Не побоялася Стоун також зазнімкуватися в сорочці без білизни.



Шерон Стоун демонструє чудову фізичну форму / Vogue Deutsch

Як відомо, Шерон давно займається йогою та спортом, через що завжди виглядає підтягнутою у своїх формах.



62-річна Стоун постала у мінішортах / Vogue Deutsch

Перед камерою зірка з’явилася також у чорному смокінгу, який доповнював широкий бант білосніжної сорочки, на інших світлинах акторка приміряла плащ в принт зебри.



Шерон Стоун в класичному смокінгу / Vogue Deutsch



Шерон Стоун в трендовому плащі​ / Vogue Deutsch



Стоун вражає стрункими ногами / Vogue Deutsch

