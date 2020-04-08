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62-річна Шерон Стоун похизувалася стрункими ногами в новій фотосесії

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/ Vogue Deutsch

Голлівудська акторка Шерон Стоун у своєму 62-річному віці дає фору молодшим за себе колегам. Свою красу головна героїня фільму "Основний інстинкт" продемонструвала в новій фотосесії для глянцю Vogue Deutsch.

У травневому випуску іменитого видання Шерон Стоун постала на обкладинці глянцю у бронзовому костюмі та класичній білій сорочці. Візажисти зробили акторці легкий природний макіяж і залишили волосся ледь скуйовдженим.

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Авторкою фотосесії виступила фотографиня Ліз Коллінс. Для Шерон Стоун обрали класичні, стримані образи, які лише доповнювали її чудову фізичну форму.


Шерон Стоун постала на обкладинці глянцю / Vogue Deutsch

На світлинах акторка постала у мінішортиках, які підкреслюють її худі ноги. Не побоялася Стоун також зазнімкуватися в сорочці без білизни.


Шерон Стоун демонструє чудову фізичну форму / Vogue Deutsch

Як відомо, Шерон давно займається йогою та спортом, через що завжди виглядає підтягнутою у своїх формах.


62-річна Стоун постала у мінішортах / Vogue Deutsch 

Перед камерою зірка з’явилася також у чорному смокінгу, який доповнював широкий бант білосніжної сорочки, на інших світлинах акторка приміряла плащ в принт зебри.


Шерон Стоун в класичному смокінгу / Vogue Deutsch


Шерон Стоун в трендовому плащі​ / Vogue Deutsch


Стоун вражає стрункими ногами / Vogue Deutsch
 

Автор: Юлія Турелик
Теги: Стиль і мода LifeStyle Голлівуд Шерон Стоун
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