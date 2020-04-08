62-річна Шерон Стоун похизувалася стрункими ногами в новій фотосесії
Голлівудська акторка Шерон Стоун у своєму 62-річному віці дає фору молодшим за себе колегам. Свою красу головна героїня фільму "Основний інстинкт" продемонструвала в новій фотосесії для глянцю Vogue Deutsch.
У травневому випуску іменитого видання Шерон Стоун постала на обкладинці глянцю у бронзовому костюмі та класичній білій сорочці. Візажисти зробили акторці легкий природний макіяж і залишили волосся ледь скуйовдженим.
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Авторкою фотосесії виступила фотографиня Ліз Коллінс. Для Шерон Стоун обрали класичні, стримані образи, які лише доповнювали її чудову фізичну форму.
Шерон Стоун постала на обкладинці глянцю / Vogue Deutsch
На світлинах акторка постала у мінішортиках, які підкреслюють її худі ноги. Не побоялася Стоун також зазнімкуватися в сорочці без білизни.
Шерон Стоун демонструє чудову фізичну форму / Vogue Deutsch
Як відомо, Шерон давно займається йогою та спортом, через що завжди виглядає підтягнутою у своїх формах.
62-річна Стоун постала у мінішортах / Vogue Deutsch
Перед камерою зірка з’явилася також у чорному смокінгу, який доповнював широкий бант білосніжної сорочки, на інших світлинах акторка приміряла плащ в принт зебри.
Шерон Стоун в класичному смокінгу / Vogue Deutsch
Шерон Стоун в трендовому плащі / Vogue Deutsch
Стоун вражає стрункими ногами / Vogue Deutsch
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