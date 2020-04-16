62-річна Шерон Стоун розповіла про пережитий інсульт: Я не могла згадати багатьох людей

Голлівудська акторка Шерон Стоун і в 62 роки наважується на гламурні образи, які часто не обирають 20-річні красуні. Днями у мережі з'явились чергові ефектні знімки, зроблені для популярного глянцю.

Шерон Стоун стала головною зіркою травневого випуску Vogue, що вийде в Німеччині. Глянець ще не поступив у продаж, однак його творці залюбки проанонсували номер, опублікувавши у мережі грайливі фото акторки та фрагменти відвертого інтерв'ю.

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Так, 62-річна акторка зізналась, що має акаунт на сайтах для знайомств, проте тривалими стосунками наразі не може похизуватись.

"Розумієте, коли ти самотня у цьому віці, зазвичай, на те є причина. Мене це теж стосується", – загадково розповіла Шерон Стоун.

Акторка згадала і перші роки своєї кар'єри в Голлівуді. Шерон Стоун зізналась, що не отримувала ролей, поки не знялась у провокативній фотосесії для Playboy.

Мені говорили, що я виглядаю занадто мужньою, спортивною і мускулистою, а це вважалося досить несексуальним. Щоб бути сприйнятою по-іншому, я сфотографувалася напівголою для Playboy,

– згадала вона.



Шерон Стоун демонструє чудову фізичну форму / Vogue Deutsch

Не оминула акторка і питань про інсульт, який стався у 2001 році. Тоді Шерон Стоун взяла паузу в акторській кар'єрі та на 2 роки зникла з екранів.

"Я не могла згадати багатьох людей взагалі. Ви відчуваєте себе дивно в своєму власному житті. Мені знадобилося два роки, щоб я змогла знову говорити і бачити. Я заїкалася, і у мене були справжні проблеми із зором, я не відчувала свого коліна. Деякі ліки мені дуже допомогли, і все-таки знадобилося майже сім років, щоб повністю відновити пам'ять", – поділилась акторка.



Шерон Стоун знялась у глянці / Vogue