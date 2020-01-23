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62-річний актор Дольф Лундгрен показав світові свою молоду кохану

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62-річний Дольф Лундгрен / Instagram / @dolphlundgren

Знаменитий голлівудський актор Дольф Лундгрен позував папараці на кінофестивалі Cana Dorada разом зі своєю 24-річною обраницею Еммою Крокдал.

Як відомо, дівчина актора є родом із Норвегії, працює фітнес-інструктором в Лос-Анджелесі. Закохана пара приїхала в Домініканську Республіку, де на червоній доріжці кінофестивалю вийшла до журналістів. Про це повідомляє видання Page Six.

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Після фестивалю актор разом із своєю супутницею побували на гала-концерті, а потім відправилися в казино. Емма Крокдал поділилася на своїй сторінці в інстаграмі світлиною з фестивалю. Це перше спільне фото пари, яке було опубліковане в мережі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emma Krokdal (@emmakrokdal)

Зазначимо, що старша донька Дольфа Іда того ж віку, що й Емма. Також в актора є ще 18-річна донька Грета від дизайнерки Анетт Квіберг, з якою Лундгрен прожив у шлюбі 17 років. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was a proud father last night with my two lovely daughters at the Aquaman premiere in London.

Допис, поширений Dolph Lundgren (@dolphlundgren)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Зіркові романи
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