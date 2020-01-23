62-річний актор Дольф Лундгрен показав світові свою молоду кохану

Знаменитий голлівудський актор Дольф Лундгрен позував папараці на кінофестивалі Cana Dorada разом зі своєю 24-річною обраницею Еммою Крокдал.

Як відомо, дівчина актора є родом із Норвегії, працює фітнес-інструктором в Лос-Анджелесі. Закохана пара приїхала в Домініканську Республіку, де на червоній доріжці кінофестивалю вийшла до журналістів. Про це повідомляє видання Page Six. Читайте також: Зірка "Гаррі Поттера" Деніел Редкліфф розповів про свою кохану

Після фестивалю актор разом із своєю супутницею побували на гала-концерті, а потім відправилися в казино. Емма Крокдал поділилася на своїй сторінці в інстаграмі світлиною з фестивалю. Це перше спільне фото пари, яке було опубліковане в мережі.

Зазначимо, що старша донька Дольфа Іда того ж віку, що й Емма. Також в актора є ще 18-річна донька Грета від дизайнерки Анетт Квіберг, з якою Лундгрен прожив у шлюбі 17 років.