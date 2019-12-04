63-річна сестра Майкла Джексона вразила ідеальною фігурою на прогулянці: фото

Співачка Ла Тоя Джексон, яка є старшою сестрою Майкла і Джанет Джексонів, потрапила в об'єктиви папараці під час вечірньої прогулянки у Беверлі-Гіллз і приголомшила своєю стрункою фігурою.

Про це пише видання Daily Mail. 63-річна співачка і сестра покійної поп-зірки Майкл Джексон продемонструвала свою тендітну фігуру в приталеному чорному спортивному костюмі.

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Ла Тоя доповнила свій образ в'єтнамки, оскільки вийшла з салону краси, і тримала на плечах помаранчеву сумку. Її "аутфіт" завершили пара сонцезахисних окулярів-авіаторів, капелюх та яскрава червона помада.



Ла Тоя Джексон / Backgrid



Ла Тоя Джексон / Backgrid

Такий самий образ Ла Тоя Джейсон повторила напередодні, 18 листопада, у Берліні. Додамо, що співачка виглядає розкішно на свій вік, демонструючи струнку фігуру. Але протягом останніх виходів сестра Майкла Джексона часто намагається сховати себе від уваги папараці під капелюхом та окулярами.



Ла Тоя Джексон / Getty Images



Ла Тоя Джексон / Getty Images