Бріджит Макрон вразила виходом у яскравій червоній сукні: ефектні фото

Перша леді Франції часто зачаровує шанувальників стильними буденними образами, оскільки любить їх за зручність та комфорт. Однак для особливих заходів 65-річна Бріджит Макрон вдало підбирає ефектні та розкішні вбрання.

Напередодні, 25 березня, дружина президента Франції продемонструвала блакитний total look, а вже після цього зачарувала вишуканим образом на званій вечері в Єлисейському палаці. Бріджит Макрон склала компанію своєму чоловікові Еммануелю і разом з ним приймала гостей з Китаю.

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Так, перша леді Франції з'явилася перед ними у розкішній яскравій сукні до п'ят, яка вартує не лише званої вечері у Єлисейському палаці, але й червоної доріжки.

Родзинкою в елегантному вбранні Бріджит Макрон були розшиті широкі рукави з манжетами та сріблястий вишитий пояс на талії. До такого образу перша леді Франції вирішила красиво зібрати волосся догори, забувши про свою улюблену укладку. ЇЇ образ доповнили срібні туфлі-човники, клатч в тон та діамантові сережки.



Бріджит та Еммануель Макрон / Getty Iamges



Бріджит та Еммануель Макрон / Getty Iamges