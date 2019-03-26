Бріджит Макрон вразила виходом у яскравій червоній сукні: ефектні фото

984 Читать новость на русском
Бріджит та Еммануель Макрон
Бріджит та Еммануель Макрон / Getty Images

Перша леді Франції часто зачаровує шанувальників стильними буденними образами, оскільки любить їх за зручність та комфорт. Однак для особливих заходів 65-річна Бріджит Макрон вдало підбирає ефектні та розкішні вбрання.

Напередодні, 25 березня, дружина президента Франції продемонструвала блакитний total look, а вже після цього зачарувала вишуканим образом на званій вечері в Єлисейському палаці. Бріджит Макрон склала компанію своєму чоловікові Еммануелю і разом з ним приймала гостей з Китаю.

Читайте також: У кросівках і білому пальто: Бріджит Макрон відвідала футбольний матч

Так, перша леді Франції з'явилася перед ними у розкішній яскравій сукні до п'ят, яка вартує не лише званої вечері у Єлисейському палаці, але й червоної доріжки.

Родзинкою в елегантному вбранні Бріджит Макрон були розшиті широкі рукави з манжетами та сріблястий вишитий пояс на талії. До такого образу перша леді Франції вирішила красиво зібрати волосся догори, забувши про свою улюблену укладку. ЇЇ образ доповнили срібні туфлі-човники, клатч в тон та діамантові сережки.

Бріджит Макрон
Бріджит та Еммануель Макрон / Getty Iamges

Бріджит Макрон Перша Леді Франції
Бріджит та Еммануель Макрон / Getty Iamges

blog_ava
Другі половинки, або Хто буде першою леді чи джентльменом України
сьогодні
19141
Теги: LifeStyle Стиль і мода Еммануель Макрон
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
сьогодні 16:01 Початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
15891
Від офіціанта до власника люксового бренду: історія створення Gucci
сьогодні 13:00 Від офіціанта до власника люксового бренду: історія створення Gucci
Юлія Турелик 548
Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
сьогодні 09:03 Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
Олена Кандяк 3178
Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, що вас здивують
25 березня 19:02 Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, що вас здивують
19725
У стилі Керрі Бредшоу: образи Сари Джесіки Паркер, які надихають
25 березня 18:23 У стилі Керрі Бредшоу: образи Сари Джесіки Паркер, які надихають
597
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук