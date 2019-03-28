65-річна Бріджит Макрон засвітила стрункі ноги в стильній сукні-піджаку

Попри свій вік, перша леді Франції Бріджит Макрон любить виходити на люди у стильних вбраннях, які б підкреслювали її струнку фігуру. Так, напередодні вона похизувалася стрункими ніжками у міні-сукні, яку одягнула для офіційної зустрічі.

За останній тиждень Бріджит Макрон здійснила декілька офіційних виходів разом зі своїм чоловіком Еммануелем. Кожна її поява на публіці відзначилася відмінно підібраним вбранням, яке підкреслювало її переваги або ж нагадувало про високий статус. Наприклад, блакитний монохромний образ, яким 65-річна Бріджит Макрон зачарувала декілька днів тому, часто носять перші леді інших країн.

Читайте також: Бріджит Макрон вразила виходом у яскравій червоній сукні: ефектні фото

В середу, 27 березня, в Єлисейському палаці відбулася звана вечеря з нагоди завершення візиту президентської сім'ї Китаю. Так, для чергового офіційного виходу дружина президента Франції обрала коротку двобортну сукню-піджак. Завдяки довжині міні Бріджит Макрон мала змогу похизуватися стрункими засмаглими ніжками перед гостями з Китаю. Доповненням образу стали класичні туфлі-човники на високих підборах.



Бріджит та Еммануель Макрон / Getty Images