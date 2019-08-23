65-річний Джон Траволта прийшов на кінопрем'єру в Лос-Анджелесі: фото

Легендарний Джон Траволта у 65 років і не думає завершувати акторську кар'єру. Голлівудська зірка щоразу приміряє неочікувані образи та вражає талановитою грою.

Попри стрімку кар'єру та десятки успішних фільмів Джон Траволта – не частий гість на світських заходах. Однак презентацію кінострічки "Фанатик" (The Fanatic), що відбулась у Каліфорнії 22 серпня, він не оминув увагою, адже зіграв там головну роль.

Читайте також: Джон Траволта станцював запальну сальсу в кліпі Pitbull: сексапільне відео

Перед камерами актор постав у стильному бордовому піджаку та чорних штанах, до яких підібрав темну кофту. Всі прихильники та світові ЗМІ відзначили, що з роками Джон Траволта не втрачає стрункості та виглядає неперевершено. А от щодо іміджу актора, то вже майже рік він голиться налисо та носить стильну бороду.



Джон Траволта / Фото: Getty Images

Чималу увагу журналістів привернула зустріч Джона Траволти з його колегою по комедії "Вже хто б казав" Кірстен Еллі. Акторка за 30 років від виходу фільму суттєво змінилась, набравши зайві кілограми.



Джон Траволта з Кірстен Еллі / Фото: Getty Images

Що відомо про фільм "Фанатик"?

У центрі подій – історія американця Муз, якого зіграв Джон Траволта. Чоловік вважає себе найбільшим прихильником кіноактора Хантера Данбара. Однак звичайне захоплення зіркою змінюється, коли фанатик не отримує автографа від кумира. Завдяки знайомому папараці Муз отримує адресу Хантера та перетворює звичайний візит на жах.

Окрім Джона Траволти, у фільмі зіграли Девон Сава, Джеймс Пекстон, Ана Голджа та інші. Прем'єра запланована на 30 серпня 2019 року.

Дивіться трейлер до фільму "Фанатик": відео