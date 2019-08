65-річний Джон Траволта станцював запальну сальсу в кліпі Pitbull: сексапільне відео

65-річний голлівудський актор Джон Траволта знявся у відеокліпі репера Pitbull на пісню "3 to Tango". Зірка спробував перетворитися у співака зовнішньо та станцював запальну сальсу.

Відеокліп опублікований на YouTube-каналі репера Pitbull у п'ятницю, 2 серпня. За одну добу ролик назбирав близько 800 тисяч переглядів.

Читайте також: Jerry Heil випустила новий літній трек, що набирає популярність

У кліпі показано, як Траволта спостерігає за спокусливим танцем трьох звабливих дівчат та уявляє перед собою танцювальний колектив у червоній спідній білизні. Гурт танцівниць називається, The Most Bad Ones і співпрацює з Pitbull.

Згодом Траволта приєднується до дівчат та танцює з кожною запальну сальсу. До слова, композиція "3 to Tango" увійде в новий альбом репера "Libertad 547".