66 мільйонів переглядів за день: Тейлор Свіфт викликала фурор новим кліпом

Американська співачка Тейлор Свіфт може похизуватись чималими досягненнями. Нещодавно артистка потрапила у Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, а днями підтвердила це звання неймовірним успіхом свого кліпу.

Тейлор Свіфт записала спільну пісню з популярним поп-співаком Брендоном Урі, який є учасником гурту Panic! At The Disco. Всього день тому артисти презентували ефектний кліп із назвою Me!, який стрімко підкорив мережу. За 8 годин ролик переглянули понад 25 мільйонів меломанів, а наразі цей показник перевищує 66 мільйонів.

Режисером нового кліпу став Дейв Мейерс, який раніше співпрацював із Брітні Спірс, Кендріком Ламаром та іншими американськими артистами. Для Тейлор Свіфт та Брендона Урі митець обрав форму яскравого мюзиклу, в якому показав історію двох закоханих.

ME! – це трек про індивідуальність кожного. Я думаю, що з поп-піснею у нас є можливість створити мелодію, яка залишається у головах людей, і я хочу, щоб саме ця композиція була такою, щоб вона змушувала всіх почуватись краще,

– розповіла Тейлор Свіфт.

Мабуть, чимала увага прихильників Тейлор Свіфт була спричинена тим, що трек Me! є першою композицією співачки, яку вона випустила після альбому Reputation. Наразі артистка записує нову платівку, до якої і ввійде спільна пісня із Брендоном Урі.

Новий кліп Тейлор Свіфт та Брендона Урі – Me!: дивіться відео