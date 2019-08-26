66-річна Бріджит Макрон зачарувала появою в сріблястій сукні на Лазуровому берегу

1081 Читать новость на русском
Бріджит Макрон з чоловіком та іншими членами саміту G7
Бріджит Макрон з чоловіком та іншими членами саміту G7 / Getty Images

Президентські подружжя продовжують здійснювати виходи в рамках міжнародного з'їзду на саміт G7. Так, на Французькій Рив'єрі Бріджит та Еммануель Макрон з’явилися разом з представниками США. І, якщо президент Франції обрав традиційний смокінг, то його дружина змогла проявити свою почуття стилю на всі 100%.

Для вечора, проведеного на Лазуровому берегу разом із Меланією і Дональдом Трампом та іншими представниками країн, Бріджит Макрон одягнула сріблясте коктейльне плаття.

Читайте також: У білому total look: Олена Зеленська поділилася новими знімками після довгої перерви в Instagram

Саміт G7 сміливо можна назвати не лише міжнародним заходом політичного характеру, але й парадом найстильніших перших леді. Так, 66-річна дружина президента Франції вкотре довела, що вона гідно представляє свою країну на такому заході.

На Французькій Рив'єрі Бріджит Макрон з'явилася у розкішній коктейльній сукні у квітковий принт. Троянди, розшиті сріблястими нитками на білій тканині, відмінно підкреслювали смуглявість першої леді Франції. Рукав до ліктя свідчив про те, що вечір на березі Середземного моря був доволі теплим, а вільний крій, попри непідкреслену талію, все-таки підкреслив стрункість Бріджит Макрон. Вона зібрала пасма волосся назад, оголивши шию та вуха, а образ доповнила білими туфлями-човниками зі сріблястим "носком".

Бріджит Макрон
Бріджит Макрон / Getty Images 

Бріджит Макрон
Бріджит Макрон з чоловіком та іншими членами саміту G7 / Getty Images
 

blog_ava
Зеленський про нову Раду: У нас є план на перші тижні
сьогодні
4684
Теги: LifeStyle Стиль і мода Еммануель Макрон
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Сонцесяйна Клаудія Шиффер: історія однієї з зірок моделінгу 90-х
25 серпня 12:22 Сонцесяйна Клаудія Шиффер: історія однієї з зірок моделінгу 90-х
Юлія Девда 1168
Блейк Лайвлі – 32: найрозкішніші вбрання акторки, які ви захочете повторити
25 серпня 09:35 Блейк Лайвлі – 32: найрозкішніші вбрання акторки, які ви захочете повторити
Юлія Турелик 1245
Що одягнути на День Незалежності: модні образи у блакитно-жовтих кольорах
23 серпня 13:33 Що одягнути на День Незалежності: модні образи у блакитно-жовтих кольорах
1850
Харків чи Старобільськ: що ви знаєте про життя та творчість Сергія Жадана
23 серпня 11:53 Харків чи Старобільськ: що ви знаєте про життя та творчість Сергія Жадана
2190
День народження Сергія Жадана: книги, вірші та пісні, за які ми любимо письменника
23 серпня 10:05 День народження Сергія Жадана: книги, вірші та пісні, за які ми любимо письменника
Олена Булан 1608
Новини
Більше новин
Залиште відгук