66-річна Бріджит Макрон зачарувала появою в сріблястій сукні на Лазуровому берегу

Президентські подружжя продовжують здійснювати виходи в рамках міжнародного з'їзду на саміт G7. Так, на Французькій Рив'єрі Бріджит та Еммануель Макрон з’явилися разом з представниками США. І, якщо президент Франції обрав традиційний смокінг, то його дружина змогла проявити свою почуття стилю на всі 100%.

Для вечора, проведеного на Лазуровому берегу разом із Меланією і Дональдом Трампом та іншими представниками країн, Бріджит Макрон одягнула сріблясте коктейльне плаття.

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Саміт G7 сміливо можна назвати не лише міжнародним заходом політичного характеру, але й парадом найстильніших перших леді. Так, 66-річна дружина президента Франції вкотре довела, що вона гідно представляє свою країну на такому заході.

На Французькій Рив'єрі Бріджит Макрон з'явилася у розкішній коктейльній сукні у квітковий принт. Троянди, розшиті сріблястими нитками на білій тканині, відмінно підкреслювали смуглявість першої леді Франції. Рукав до ліктя свідчив про те, що вечір на березі Середземного моря був доволі теплим, а вільний крій, попри непідкреслену талію, все-таки підкреслив стрункість Бріджит Макрон. Вона зібрала пасма волосся назад, оголивши шию та вуха, а образ доповнила білими туфлями-човниками зі сріблястим "носком".



Бріджит Макрон / Getty Images