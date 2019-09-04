66-річний Міккі Рурк змінився до невпізнання: відео

Голлівудський актор Міккі Рурк, який свого часу підкорював світ харизмою та образом поганого хлопця, змінився до невпізнання. Знаменитість звернувся до пластичних хірургів та зробив невдалу операцію.

Як повідомляє Fox News, Міккі Рурк став запрошеним гостем ранкового британського шоу Good Morning Britain. Актор та колишній боксер давав інтерв'ю журналістам, перебуваючи у своєму помешканні в Лос-Анджелесі. У прямому ефірі Міккі обговорив творчість та зізнався, що ніколи не відчував себе знаменитим.

Читайте також: Іванка Трамп підкорила прихильників новою стрижкою: фото

Я ніколи не відчував, що перебуваю на вершині. Мій психіатр казав мені: "Ти перебував увесь час у шляху нагору, а потім різко впав". Але коли ти не маєш стабільної роботи десятиліттями, і все починає повторюватись, то не відчуваєш, що багато чого досягнув,

– поділився Міккі Рурк.

Попри відверті зізнання та обмежений час на інтерв'ю 66-річний актор шокував прихильників ранкової телепрограми своїм виглядом. Люди засипали сторінку проєкту і Twitter повідомленнями про жахливий вигляд Міккі Рурка. Очевидно, чоловік зробив невдалу операцію, тому його обличчя виглядало дуже натягнуто та неприродно.

"Бентежить його обличчя – це просто жах! Він був такий гарячий у фільмі "9 1/2 тижнів", "Це вже не той Міккі", "Міккі Рурк раніше був таким гарним. А тепер він виглядає абсолютно жахливо. Ніколи не думав, що "поганий хлопець" піддасться пластичній хірургії Голлівуду", "Хто це? Він точно не нагадує Мікі Рурка", – написали шоковані користувачі мережі.

Дивіться інтерв'ю Міккі Рурка для британського шоу: відео

Хто такий Міккі Рурк? +Це голлівудський актор, який отримав чималу популярність у 80 – 90-и роках. Тоді Міккі Рурк знявся у рейтингових фільмах "9 1/2 тижнів", "Красунчик Джонні" та "Янгольське серце". Однак кар'єра актора пішла на спад, коли він почав зловживати алкоголем та влаштовувати скандали на знімальному майданчику. Відтак режисери давали Міккі тільки другорядні ролі, а згодом взагалі відмовились від співпраці з ним. Тоді актор вирішив повернутись до боксу, де його красиве обличчя зазнало чималих травм.



Наразі Міккі Рурк живе у Лос-Анджелесі зі своєю вдвічі молодшою дівчиною – російською моделлю Анастасією Макаренко. Мабуть, саме для неї знаменитість готовий щоразу звертатись до пластичних хірургів, щоб молодше виглядати.



Міккі Рурк до і після пластичних операцій / Фото: Star Changes