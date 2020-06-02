Рівно 67 років тому Єлизавета II стала королевою Великої Британії. З нагоди цієї дати Букінгемський палац поширив світлину, на якій Її Величність зображена у молодому віці.

На офіційній сторінці палацу в інстаграмі з'явилася надзвичайна архівна світлина. Королева Єлизавета ІІ вкотре здивувала своїх шанувальників розкішним виглядом.

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Молода Єлизавета ІІ

На фотографії Її Величність зображена у 27-річному віці. Вона одягнена у вишукане королівське вбрання. На кадрі бачимо жінку, яка за час свого правління пережила багато потрясінь, проте ніколи не опускала рук та не викликала жодних сумнівів у британського народу.

Коронація Єлизавети ІІ

Її Величність коронували 2 червня 1953 року. Знаменна подія відбулася у Вестмінстерському абатстві, яке встановлювалося для кожної коронації, починаючи з 1066 року. Єлизавета ІІ стала тридцять дев'ятим правителем Великої Британії.

Коронація – релігійна та урочиста церемонія, яка зазвичай триває майже три години і залишається незмінною вже понад 1000 років.