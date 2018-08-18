69-річний Річард Гір назвав новонароджену дитину на честь своєї дружини: цікаві деталі

Голлівудський актор Річард Гір, який днями вдруге став батьком, дав особливе ім'я своєму нащадку. Сина він вирішив назвати на честь своєї 35-річної дружини Алехандри Сільви.

У 69 років Річард Гір вдруге став батьком. 11 лютого його кохана Ахенадра Сільва народила сина. Та поки пара не коментує поповнення у своїй сім'ї, західні ЗМІ вже довідались ім'я зіркового немовляти.

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Як повідомляють інсайдери іспанського видання Holla!, Річард Гір назвав новонародженого сина Александром – на честь своєї молодої дружини. Поки ж пара не показує перших світлин із дитиною та приховує інформацію про пологи.

Це друга дитина для Річарда Гіра. Від шлюбу з Кері Лоуелл актор має 18-річного сина Гомера. Така ж ситуація і в Алехандри Сільви: жінка виховує 5-річного сина Альберта від попередніх стосунків.

Що відомо про роман Гіра та Сільви?Річард Гір та Алехандра Сільва тривалий час приховували свій роман. Згідно із даними західних ЗМІ, вони почали зустрічатись у 2014 році. Вже за 4 роки закохані вирішили офіційно узаконити свої стосунки. Річард та Алехандра влаштували закриту весільну церемонію у власному будинку в Нью-Йорку, куди запросили найближчих родичів та друзів.



У вересні 2018 року з'явилась інформація про вагітність молодої дружини Річарда Гіра. Пара офіційно підтвердила ці чутки, не розголошуючи дати пологів чи статі дитини.