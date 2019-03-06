6 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
6 березня 2019 року вшановують Тимофія Весновія. Ще в юності він поставив собі за правило ніколи не дивитися на жіноче обличчя, і все життя був вірний обіцянці. Тимофій володів даром зцілення і міг виганяти злих духів.
Іменини сьогодні святкують: Єгор, Тимофій, Георгій.
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Народні прикмети на 6 березня
– Якщо в цей день було тепло, значить, і всі три місяці будуть теплими.
– Дме східний вітер – скоро настане весна. Південний вітер віщує теплу погоду з дощами, а північний – холодну.
– Весна швидко прийшла – чекайте ранню осінь.
– Ластівки прилетіли – до потепління.
– В ніч на 6 березня сняться тільки віщі сни, на які варто звернути особливу увагу. Якщо уві сні обрізаєте собі волосся – до бідності, заплітаєте коси – будуть неправдиві чутки. Якщо сниться, що ви ловите злочинця – ваша друга половинка вам зраджує. Захворіти уві сні – здоров'я міцним буде.
Що можна робити 6 березня
1. Якщо купити собі нове взуття цього дня, то воно довго прослужить.
Що не можна робити 6 березня
1. Не можна в цей день залишати справи незавершеними.
2. Не рекомендується сьогодні пити алкоголь – наслідки можуть бути поганими.
3. Не бажано у цей день садити рослини, адже вони не приживуться і зів'януть.