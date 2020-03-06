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6 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 6 березня / Фото з відкритих джерел

6 березня в народному календарі відзначають день Тимофія Весновія. День назвали на честь преподобного Тимофія, який жив у пустелі в Малій Азії у XIII столітті. В юних роках він поставив собі за мету ніколи не дивитися на жіноче обличчя — і все життя був вірний обітниці. Тимофій володів даром зцілення і міг виганяти злих духів.

Іменини сьогодні святкують: Тимофій, Єгор, Георгій. 

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Народні прикмети на 6 березня

– У цей день вам сняться віщі сни. Якщо сниться, що ви ловите злочинця – значить зовсім скоро у вас з'являться неприємності в особистому житті.
Якщо сниться, що ви захворіли уві сні – здоров'я буде міцним.

– Якщо в цей день тепло – значить весна буде без опадів. 

– Дме східний вітер – до швидкого настання теплої весни. 

– Весна швидко прийшла – чекайте ранню осінь.

– Ластівки прилетіли – до потепління.

Що можна робити 6 березня

1. Якщо купити собі нове взуття цього дня, то воно довго прослужить.

Що не можна робити 6 березня

​1. У цей день не можна залишати незавершеними справи. Рекомендується довести до кінця усі завдання. 

​2. Не можна в цей день садити і поливати рослини, адже вони все одно не будуть рости. 

​3. Обмежте в цей день вживання алкоголю. 

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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