6 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

6 березня в народному календарі відзначають день Тимофія Весновія. День назвали на честь преподобного Тимофія, який жив у пустелі в Малій Азії у XIII столітті. В юних роках він поставив собі за мету ніколи не дивитися на жіноче обличчя — і все життя був вірний обітниці. Тимофій володів даром зцілення і міг виганяти злих духів.

Іменини сьогодні святкують: Тимофій, Єгор, Георгій.

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Народні прикмети на 6 березня

– У цей день вам сняться віщі сни. Якщо сниться, що ви ловите злочинця – значить зовсім скоро у вас з'являться неприємності в особистому житті.

Якщо сниться, що ви захворіли уві сні – здоров'я буде міцним.

– Якщо в цей день тепло – значить весна буде без опадів.

– Дме східний вітер – до швидкого настання теплої весни.

– Весна швидко прийшла – чекайте ранню осінь.

– Ластівки прилетіли – до потепління.

Що можна робити 6 березня

1. Якщо купити собі нове взуття цього дня, то воно довго прослужить.

Що не можна робити 6 березня

​1. У цей день не можна залишати незавершеними справи. Рекомендується довести до кінця усі завдання.

​2. Не можна в цей день садити і поливати рослини, адже вони все одно не будуть рости.

​3. Обмежте в цей день вживання алкоголю.