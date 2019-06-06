6 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в це день

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6 червня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 6 червня / ukr.segodnya.ua

6 червня 2019 року православні християни відзначають Вознесіння Господнє. Цього дня офіційно завершується святкування Великодня. На Вознесіння християни припинять вітатися словами "Христос Воскрес! Воістину Воскрес!".

Вознесіння Господнє відзначають на сороковий день після Пасхи і щорічно дата цього свята змінюється. У 2019 році Вознесіння Господнє припадає на четвер, 6 червня.

Іменини сьогодні святкують: Григорій, Іван, Микита, Степан, Федір.

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Народні прикмети на 6 червня

– Ранкова роса в цей день вважається цілющою. Якщо пройтися босоніж, можна позбутися різних хвороб.

– Якщо на Вознесіння надворі спека, значить можна купатися в будь-яких водоймах і не боятися захворіти. Холод і дощ означають, що урожай буде поганим, домашня худоба захворіє. Така погода віщує дощі протягом 6 тижнів.

– Сонячна погода дасть знак хліборобам сіяти злаки, адже урожай буде добрим.

Вознесіння Господнє
Вознесіння Господнє

Що можна робити 6 червня

1. Цього дня потрібно тримати в душі мир і спокій.

2. Присвятіть цей день молитві і духовному просвітленню.

3. Проведіть Вознесіння Гоподнє в колі родини.

Що не можна робити 6 червня

1. Постарайтеся не сваритися з близькими людими, за бажання зробіть для них щось добре.

2. Церква не рекомендує в цей день займатися важкою працею.

3. Заборонялося кидати сміття і плювати на вулицю, тому що "можна влучити в Христа, який приходить до будинків під виглядом жебраків".

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Теги: LifeStyle Традиції Релігія
Джерело: LifeStyle 24
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